Redacción ElDesmarque Madrid, 25 JUN 2026 - 10:54h.

El balear se convierte en el tercer jugador español en ser elegido en este draft y se une a Aday Mara y Sergio de Larrea en la NBA

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Tras la primera ronda del draft de la NBA del día de ayer donde Aday Mara salió elegido en el puesto número 12 por los Oklahoma City Thunder y Sergio de Larrea en el 25 por los Dallas Mavericks, otro español les acompañará en la mejor liga del mundo: Baba Miller. Esto no ocurría desde hace 17 años (2009) con las elecciones de Ricky Rubio, Víctor Claver y Sergio Llull. El jugador balear fue seleccionado por Los Angeles Clippers en la elección número 36, convirtiéndose en el tercer español en ser elegido en el draft este año. El alero, de 22 años y 2,11 metros de altura (con un alcance de 2,82), da el salto a la NBA después de varios años de crecimiento en Estados Unidos y tras consolidarse como uno de los proyectos más interesantes de su generación en el baloncesto español.

Los franquicia angelina ha apostado por un jugador con un perfil cada vez más demandado en la NBA actual. Su capacidad para manejar el balón pese a su altura, su versatilidad defensiva y su margen de crecimiento han convencido a una franquicia que busca rejuvenecer parte de su plantilla. Para Miller, el draft supone el final de un proceso que comenzó hace varios años lejos de España y que, después de realizar una gran temporada en Cincinnati, le abre las puertas de un equipo que necesita referentes en la posición de alero tras la más que posible marcha de Kawhi Leonard.

El camino de Baba Miller hasta la NBA

Baba Miller nació en Palma de Mallorca y desde muy joven destacó por unas condiciones físicas fuera de lo común. Fue formado en las categorías inferiores del Real Madrid desde los 12 años y decidió dar el salto a Estados Unidos en 2022 para continuar su desarrollo en la NCAA. Su etapa universitaria le ha permitido crecer como jugador y adaptarse a un baloncesto mucho más físico y exigente. Primero en los Florida State Seminoles, donde estuvo dos temporadas, después en los Florida Atlantic Owls y finalmente, en los Cincinnati Bearcats, donde ha jugado su mejor baloncesto.

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Durante ese periodo ha ido puliendo aspectos de su juego que le han convertido en un perfil especialmente atractivo para las franquicias NBA: es capaz de generar juego desde su propio bote y sus propias decisiones, tiene un buen lanzamiento exterior y gran facilidad para defender varias posiciones debido a su físico y su altura. Lo cierto es que es el jugador más 'estilo NBA' que ha sacado el baloncesto español en muchos años.

Baba Miller, elegido por Los Angeles Clippers en la elección 36

El balear llega a Los Angeles Clippers desde el puesto 36, una franquicia que acabó 9º la temporada pasada en la Conferencia Oeste y que todavía no ha decidido que hacer con su futuro. Sigue teniendo jugadores veteranos para aspirar a pelear por los puestos importantes en el Oeste, como por ejemplo, Kawhi Leonard, Bradley Beal, Nicolas Batum o Brook Lopez, pero también posee piezas jóvenes como Darius Garland, Bennedict Mathurin o Keaton Wagler (número 5 del draft de 2026) que están empujando poco a poco a la franquicia angelina a reconstruir. Miller no aterriza con la etiqueta de estrella, pero sí lo hace como una apuesta de futuro con posibilidades de ganarse minutos progresivamente si los Clippers deciden abrirle un hueco.

Las primeras palabras de Baba Miller como jugador de Los Angeles Clippers

Baba Miller atendió a los medios en la rueda de prensa oficial del draft de la NBA y habló de lo que supone llegar a la NBA. “Estoy muy contento, pero también entiendo que esto solo es el principio. Cuesta mucho sacrificio. Mi familia, mis amigos se han sacrificado mucho para que yo esté aquí”, dijo.

Además, Miller también habló de Aday Mara y Sergio de Larrea, los otros dos jugadores españoles que han sido elegidos en este draft. "Es una gran oportunidad. Depende mucho de lo que hagamos con ella, el trabajo que estemos dispuestos a hacer y eso va a determinar lo buenos que podamos ser en el futuro", concluyó el balear.