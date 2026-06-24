Redacción Valencia 24 JUN 2026 - 07:27h.

Los Angeles lo mandaron a los Knicks y después acabó finalmente en Dallas

El Valencia Basket huele el título; el Barça apela a la épica del Palau

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ValenciaLos Ángeles Lakers eligieron este martes de madrugada con el número 25 al español Sergio De Larrea en la primera ronda del draft NBA y, según adelanta la cadena ESPN, los angelinos le enviarán a los New York Knicks, recientes campeones. Sin embargo, minutos después se anunció que acabaría en los Dallas Mavericks. De Larrea, nacido en Valladolid en 2005, fue MVP de la Supercopa española de 2025 ganada por el Valencia Basket y que hoy se juega el título de la ACB ante el Barça.

Llega a la NBA como uno de los bases europeos más interesantes de su generación, con un perfil muy distinto al típico anotador universitario estadounidense.

¿Quién es Sergio De Larrea?

Base de 1,98 metros, se formó en la cantera de Valencia Basket, con la que pasó por el filial antes de debutar en la Liga ACB y en la Euroliga siendo aún menor de edad.

Con España ganó el oro en el Mundial sub-19 de 2023 y la plata en el Mundial sub-17, y ya ha tenido minutos con la absoluta en el EuroBasket 2025, donde promedió cerca de 5 puntos y más de 4 asistencias.

De Larrea, de diciembre de 2005, base del Valencia Basket, está en la lista de once jugadores que no tenían la edad para ser elegibles pero que han decidido optar a serlo y que esta campaña han jugado fuera de Estados Unidos. Además de De Larrea en esta lista también está Bassala Bagayoko, jugador del Bilbao Basket y Adai Mara.

Sus datos esta campaña hablan de su crecimiento: En temporada regular de ACB, ha disputado 27 partidos, promediando 9’6 puntos, 3 rebotes, 3’7 asistencias y 12’7 de valoración en cada uno de ellos. Por eso ha sido designado como Mejor Joven de la Liga Endesa en la temporada 25/26.