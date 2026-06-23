David Torres Valencia, 23 JUN 2026 - 15:58h.

En caso de victoria local, el quinto partido será en el Roig Arena

Montero asalta el Palau y acerca al Valencia Basket al título (80-88)

Compartir







El Valencia Basket dispondrá este miércoles en el Palau Blaugrana de la primera oportunidad para proclamarse campeón de la Liga Endesa frente al Barça, que tratará de resarcirse de las dos últimas derrotas para forzar el quinto y definitivo partido, que se jugaría el sábado en el Roig Arena.

En la cuarta final liguera de su historia, la segunda consecutiva, el conjunto entrenado por Pedro Martínez está a un paso de ganar por segunda vez la título, como ya logró en el curso 2016-2017, también bajo la dirección del preparador catalán.

A lo largo de los primeros tres partidos, el Valencia Basket ha mandado en el marcador durante 102 minutos y 41 segundos, mientras que el Barça ha estado en ventaja durante 11 minutos y 15 segundos.

Y aun así, quitando la enorme diferencia que hubo en el segundo partido, el equipo entrenado por Xavi Pascual venció el primero en la prórroga tras mucho remar, y murió en la orilla en el tercer duelo, después de empatar una máxima desventaja de 18 puntos en apenas seis minutos entre el tercer y el último cuarto.

Ese es el principal argumento del Palau Blaugrana para creer que es posible forzar el desempate, soñar con un título que entierre dos años en blanco e inaugure una nueva etapa a partir de este verano, con la salida anunciada de Pascual y la renovación de la mayor parte del plantel. Muchos tendrán este miércoles la última función ante su público.

Cómo y dónde ver el cuarto partido entre Valencia Basket y FC Barcelona de la final de la ACB

El primer equipo masculino de Valencia Basket juega a Barcelona para afrontar el primero de los dos partidos que tiene para adjuicarse el Playoff Final de la Liga Endesa. Como el anterior, el equipo taronja tendrá en este cuarto partido de la final (miércoles 24, 20:00h, Palau Blaugrana, DAZN/ Movistar Plus+/ Orange/ Vodafone TV) la primera oportunidad de adjudicarse el título en una pista muy complicada. Si no lo consigue, la final volverá al Roig Arena para el quinto y definitivo partido.