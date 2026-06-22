Redacción Valencia 22 JUN 2026 - 22:06h.

El Valencia Basket desborda al Barça y empata la final antes de que se traslade al Palau (102-75)

El miércoles, cuarto partido a las 20 horas

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BarcelonaEl Valencia Basket, liderado por un magistral Jean Montero (29 puntos), noqueó (80-88) este lunes al Barça en el tercer encuentro de la final de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana y se acercó al título, que podría ganar si suma otra victoria en el mismo escenario el próximo miércoles (20 horas). Un parcial de 21-31 favor en el tercer acto fue decisivo para que el equipo 'taronja' recupere el factor pista -2-1 en el global de la serie- ante un rival que en el último cuarto tiró de orgullo para mantenerse con vida en el partido.

Pero el base dominicano del Valencia (37 créditos de valoración) fue el protagonista de un choque que el primer cuarto en poco se pareció a los inicios de los dos primeros envites de la serie. Mandaron las defensas y se multiplicaron los fallos en los dos aros en un Palau Blaugrana que recordó al de las grandes noches.

El Barça reaccionó

El último acto empezó con el Valencia gozando de una ventaja cómoda de 14 puntos (57-71), que se redujo a la mitad en un minuto y quince segundos. Fue el tiempo que tardó el conjunto azulgrana en regresar al partido de la mano de Parra y Brizuela.

El guión del partido dio un giro copernicano. El Barça controló el rebote y el Valencia, que solo anotó dos puntos en 6:40 minutos, vio cómo su rival igualaba la contienda (73-73) a 5:35 de la conclusión.

El Valencia cogió aire gracias a ocho puntos de Badio -con un triple-, Montero, desde la línea de personal y Costello (73-81, min.38). Y ya no dejaría escapar el partido. El miércoles, el equipo de Pedro Martínez tiene un ‘match ball’ en el ‘last dance’ de Xavi Pascual en el Palau, que buscará forzar el quinto partido de la final.

Cómo y dónde ver el cuarto partido de la final

El Barça-Valencia Basket, 4º encuentro de la apoteósica serie de Playoff Final de la Liga Endesa 2025-26 se podrá disfrutar también a través de TV3 y Movistar+ (dial 7), de la mano de DAZN.

El duelo, que se jugará este miércoles 24 de junio a las 20h, puede ser sinónimo de título, en caso de triunfo taronja, o de quinto encuentro, en el caso de que gane el conjunto blaugrana.

El 2-1, casi garantía de éxito

La historia dice que, tras un 2-1 en el Playoff Final, el equipo que inició la serie con el factor cancha a favor tiene un 91,7% de opciones de acabar proclamándose campeón.

Ya son 12 las oportunidades en las que se ha llegado al cuarto partido en una final de la Liga Endesa tras un 2-1 en el marcador, acabando la eliminatoria en 11 de ellas con triunfo del equipo con ventaja de campo. De esos doce casos previos, cinco concluyeron con 3-1 (41,7%), seis con 3-2 (50%) y sólo uno con 2-3 (8,3%).

- Ficha técnica:

80 - Barça (17+19+21+23): Laprovittola (6), Punter (5), Clyburn (6), Shengelia (25), Vesely (11) -cinco inicial-, Cale (1), Brizuela (13), Satoransky (5), Hernangómez (3), Núñez (-) y Parra (5).

88 - Valencia Basket (15+25+31+17): Montero (29), Badio (3), Taylor (13), Key (12), Sako (2) -cinco inicial-, Reuvers (2), Pradilla (9), De Larrea (13), Moore (1), Cárdenas (-) y Costello (4)

Árbitros: Carlos Peruga, Óscar Perea y Rafael Serrano. Sin eliminados.

Incidencias: partido del tercer partido de la final de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante 7.192 espectadores.