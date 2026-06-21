David Torres 21 JUN 2026 - 20:32h.

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ValenciaLa final de la Liga Endesa se instala a partir de este lunes en el Palau Blaugrana con todo abierto (1-1) entre el Barça, que se aferra al factor cancha después de haber hecho los deberes en el Roig Arena, y el Valencia Basket, que quiere aprovechar su jerarquía física.

A pesar de la contundente derrota del sábado en el segundo partido de la eliminatoria (102-75), el técnico azulgrana, Xavi Pascual, ve el vaso medio lleno después del triunfo ajustado (112-113) que su equipo consiguió en el memorable duelo inaugural.

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Para intentar asaltar el fortín azulgrana por primera vez a estas alturas de temporada, el equipo taronja contará con el apoyo de más de 250 aficionados que se desplazarán en cuatro autobuses. Después de provocar una de las peores actuaciones ofensivas de la temporada del equipo azulgrana en el segundo partido de la serie, los hombres de Pedro Martínez tendrán la complicada tarea de volver a intentar minimizar la eficacia de un conjunto catalán que ha sido el mejor ataque de la acb en la segunda mitad de la temporada y que además contará en este partido con el apoyo de su público. Valencia Basket recuperó el sábado la participación de su capitán Josep Puerto, que dispuso de cuatro minutos para ir recuperando ritmo, por lo que las ausencias confirmadas por lesión son las de Xabi López-Arostegui y Nate Reuvers.

Como y dónde ver el tercer partido de la final acb entre Valencia Basket y FC Barcelona

El primer equipo masculino de Valencia Basket viaja a Barcelona para afrontar el primero de los dos partidos del Playoff Final de la Liga Endesa que se tendrán que disputar en el Palau Blaugrana después de haber igualado la eliminatoria poniendo el 1-1 con su triunfo por 102-75 en el segundo partido disputado el sábado en el Roig Arena. El equipo taronja tendrá en este tercer partido de la final (lunes 22, 20:00h, Palau Blaugrana, DAZN/ Movistar Plus+/ Orange/ Vodafone TV) la primera oportunidad de sacar algo positivo de una pista muy complicada, pero en la que necesita sumar para mantener vivas sus opciones de pelear por el título. Valencia Basket regresa más de 23 años después a visitar la cancha del Barça para jugar un partido de una final de la acb y aunque sus precedentes recientes son positivos (ha ganado en la mitad de sus últimas 16 visitas y en cuatro de las últimas siete), nunca ha conseguido sacar una victoria del Palau en un partido de la Final de la Liga Endesa.