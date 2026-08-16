Jugada clave de Joao Cancelo con el Al-Hilal que hace inminente su fichaje por el Barça

Celia Pérez 16 AGO 2026 - 20:20h.

El lateral luso está a punto de regresar a la Ciudad Condal

Deco se planta por la alternativa a Julián Álvarez y se le complica el fichaje del delantero

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A pesar de que Deco tiene más de un quebradero de cabeza en el mercado de fichajes del Barcelona, hay un asunto marcado en rojo en la agenda del director deportivo que por fin ha conseguido desencallarse. El club lleva todo el verano tratando de cerrar el regreso de Joao Cancelo, pero no ha sido hasta este domingo cuando, de una vez por todas, el lateral ha conseguido resolver la situación y acercar su fichaje al conjunto culé.

Según cuenta el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, Joao Cancelo ha conseguido rescindir su contrato con el Al-Hilal. El lateral ya tiene vía libre para viajar a principios de la próxima semana y poderse unir así a la disciplina culé. Los términos de su vínculo con el Barça llevan acordados de junio y todo está listo a falta de la firma.

De esta forma, Hansi Flick podrá contar con uno de los futbolistas que mejor rindió en el segundo tramo de la pasada temporada. Un fichaje que él mismo desea y que está muy cerca de convertirse en realidad.

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Con su regreso cerrado, el Barcelona afronta ahora una intensísima recta final del mercado de fichajes con dos objetivos claves en mente. Uno es el de conseguir el fichaje de Rodri Hernández, que vive en unos días intensos de negociones y que comienza a vislumbrar un final, y otro el de Julián Álvarez. El delantero argentino lleva todo el verano en el radar de Deco, pero la férrea posición del Atlético de Madrid hace prácticamente imposible que aterrice en la Ciudad Condal. Ante este escenario el director deportivo comenzó a valorar distintas alternativas y debe darse prisa antes de que el tiempo se acabe. El mes de agosto entra en unas semanas decisivas en la que la cuenta de atrás para conseguir el delantero que refuerce el ataque de Hansi Flick se aprieta.