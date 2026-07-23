Pablo Sánchez 23 JUL 2026 - 10:18h.

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Uno de los grandes anhelos del Barcelona en este mercado estival es Joao Cancelo. El lateral portugués superó las expectativas durante su medio año de cesión y el club quiere seguir contando con él. Para ello lleva tiempo en conversaciones y negociaciones con su actual equipo, el Al-Hilal, las cuales están bastante avanzadas. Bien es cierto que el Mundial paralizó en cierta medida la operación, pero todo apunta a que próximamente quedará cerrada de manera definitiva. Solo faltan los últimos flecos.

Tal y como apunta As, el fichaje de Joao Cancelo por el Barcelona es cuestión de tiempo. Hansi Flick podrá contar con uno de los futbolistas que mejor rindió en el segundo tramo de la pasada temporada. Un fichaje que él mismo desea y que está muy cerca de convertirse en realidad. Actualmente, tanto el cuadro blaugrana como el conjunto saudí trabajan en los últimos detalles del acuerda para cerrarlo, a la espera de que el futbolista vuelva de sus vacaciones tras el Mundial.

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Salvo giro radical de última hora, Cancelo volverá a ocupar el lateral izquierdo del Barça. Una de las preguntas que ronda al entorno culé es cuándo aterrizará de nuevo en el Camp Nou. A tenor de los tiempos, todo apunta a que no será antes del stage del equipo en Inglaterra. Esto quiere decir que es probable que el futbolista arranque la pretemporada con el Al-Hilal mientras se oficializa el acuerdo para estar a disposición de Hansi Flick, si nada se tuerce, antes de que arranque la temporada 26/27.

Algunos detalles del acuerdo

A falta de conocer novedades sobre el contrato que firmará Joao Cancelo en el Barça y el acuerdo entre las partes, las últimas informaciones apuntaban a dos temporadas como culé y un pago al Al-Hilal de 10 millones de euros entre fijo y variables. Los próximos días aclararán todos los detalles.