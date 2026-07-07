Pablo Sánchez 07 JUL 2026 - 11:07h.

Los dos primeros fichajes que pretende el Barcelona: el gran deseo de Hansi Flick

La operación, a falta de los últimos flecos

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Uno de los grandes deseos del Barcelona este verano es cerrar la contratación de Joao Cancelo. El lateral portugués, propiedad del Al-Hilal, regresará momentáneamente a Arabia Saudí hasta que su futuro se esclarezca tras terminar su periplo en el Mundial con Portugal. Mientras el conjunto blaugrana presiona para ficharlo, su club de origen desea verlo en pretemporada antes de tomar cualquier decisión. Sin embargo, en los últimos días parece ser que la opción de jugar la próxima temporada en el Camp Nou va por buen camino y la eliminación de su selección del torneo acelera las operaciones.

Se podría decir que España le ha hecho un pequeño favor al Barcelona. Son muchas las negociaciones que hay paralizadas hasta que concluya el Mundial o hasta que ciertas selecciones caigan eliminadas. Joao Cancelo con Portugal es un claro ejemplo de ello. Tras quedar apeada del Mundial, la operación para su fichaje por el Barcelona se ve acelerada.

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Según informa Sport, la incorporación de Joao Cancelo al Barcelona en propiedad está más cerca que nunca. Tanto que podría convertirse en el nuevo fichaje blaugrana en los próximos días. Las negociaciones entre las partes están muy avanzadas a falta de los últimos flecos para cerrar uno de los mayores deseos de Hansi Flick y de Deco en la actual ventana estival.

Los detalles de su contrato

Joao Cancelo está más cerca que nunca de abandonar Arabia Saudí y convertirse en jugador del Barcelona de pleno derecho. La misma información adelanta que el lateral luso firmará por las dos próximas temporadas y que el Barça abonará unos 10 millones de euros entre fijo y variables. Su rendimiento desde enero enamoró a todo el entorno blaugrana y esa insistencia en firmarlo está muy cerca de convertirse en una realidad.