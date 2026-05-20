Pablo Sánchez 20 MAY 2026 - 08:18h.

Christensen, ante la semana definitiva para aceptar la renovación de un Barça impasible

El técnico alemán desea seguir contando con ellos tras su gran rendimiento

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La temporada está finiquitada para el Barcelona. El equipo blaugrana consumó el título de Liga en el Clásico frente al Real Madrid y sumó a sus vitrinas un nuevo trofeo desde la llegada de Hansi Flick. Pese a que aún falta una jornada, la confección del próximo proyecto ya está en marcha y los dos primeros pasos que quiere dar el club en materia de fichajes están en casa.

Antes de que la dirección deportiva que encabeza Deco intensifique negociaciones y cierre más acuerdos en el exterior, el Barcelona desea cerrar dos operaciones que han cuajado de lo lindo esta temporada. Se trata de Marcus Rashford y Joao Cancelo, los dos grandes deseos de Flick. El técnico alemán y el Barcelona en su conjunto están encantados con el rendimiento que han protagonizado ambos, motivo por el cual harán todo lo posible para seguir contando con ellos más allá del 30 de junio.

Los fichajes de Rashford y Cancelo

El Barcelona está decidido a seguir con Rashford y Cancelo y ya trabaja en ello. El caso del jugador inglés podría ser el más sencillo de acometer, teniendo en cuenta que sobre la mesa existe una opción de compra por 30 millones de euros. Ambas partes ya llegaron a un acuerdo económico de cara al futuro y queda por cuadrar el 'fair play' de LaLiga para poder acometer la operación. No se descarta otra cesión en caso de no llegar a buen puerto.

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El caso de Cancelo es distinto. Llegó cedido en enero y en muy poco tiempo se convirtió en dueño y señor de la banda izquierda. Aún le queda un año de contrato con el Al-Hilal, por lo que toca negociar con el club saudí para llegar a un acuerdo mientras el futbolista disputa su segundo Mundial con Portugal.