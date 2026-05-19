Lautaro Martínez responde a su futuro en el Inter con el Barcelona en contacto

Fran Fuentes 19 MAY 2026 - 14:14h.

Ya se han establecido los primeros contactos con el jugador, que ya se planteó salir el pasado verano

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El nombre de Lautaro Martínez ha surgido como un posible interés del FC Barcelona en las últimas horas . Los primeros contactos ya se han establecido y el argentino se postula como una alternativa a Robert Lewandowski o Joao Pedro del Chelsea, entre otros. En este sentido, el ariete del Inter de Milán, que comparte equipo con el también pretendido Alessandro Bastoni, es percibido como un jugador con capacidad goleadora, pero que mezcla a nivel de juego con el estilo asociativo, capaz de ser una referencia en el área, de salir de ella para participar en la rueda de pases y también para romper al espacio en velocidad cuando el juego lo permita. Sin embargo, recientemente el futbolista ha mostrado su amor con el conjunto nerazzurro, aunque tampoco cierra del todo la puerta a su posible salida.

Ha sido en una entrevista concedida a la Gazzetta dello Sport. En primer lugar, habló de su posible retirada en el conjunto italiano, admitiendo que es un sueño. Sin embargo, deja una ventana abierta a lo que pueda suceder: "Sin duda, me gustaría. Mi familia y yo somos felices aquí. Incluso tenemos un restaurante. Los niños van al colegio, tienen sus amigos... me cuesta imaginarme en otro sitio hoy en día. En el fútbol nunca se sabe, pero, si no me echan, me quedo aquí", explica.

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Lautaro Martínez y su salida del Inter: "Si llegaba una buena oferta..."

Eso sí, el pasado verano reconoce que pensó seriamente en la posibilidad de cambiar de aires, debido a que lo pasó muy mal con la derrota en la final de Champions y en el Mundial: "Después de la final, no. Después del Mundial de Clubes, sí. Pensé en muchas cosas, sufrí mucho. No digo que pidiera irme, pero tenía la sensación de que si me llegaba una buena oferta... estaba destrozado", comenta.

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De este modo, Lautaro Martínez es consciente de que en el fútbol puede pasar de todo, y otro tropiezo importante en fases avanzadas de la competición puede acelerar cualquier decisión. De momento, el Inter de Milán vuelve a dominar la Serie A tras ganar el Scudetto y la Coppa Italia. No obstante, cayó derrotado por el Bodo/Glimt en el play off de la UEFA Champions League, después de ser finalistas el pasado curso. De este modo, el proyecto ganador del conjunto interista se ha quedado, dos veces, a un solo pasito de volver a tocar la gloria en Champions en los últimos años, en unas instancias en las que el Barcelona aún lucha por meterse.