Celia Pérez 19 MAY 2026 - 15:38h.

Tras finalizar el duelo ante el Levante

¿Quién desciende a Segunda en caso de empate a puntos tras la última jornada?

Compartir







El Mallorca vive un tenso final de temporada. En puestos de descenso y con dos derrotas consecutivas, frente al Getafe y Levante, apuran las últimas opciones para conseguir una permanencia que se antoja muy complicada. Precisamente la derrota de este domingo ante el cuadro azulón fue clave, era una 'final' como bien reconoció Sergi Darder que no compitieron, y por ello los aficionados bermellones presentes en el Ciutat de Valencia pidieron explicaciones a sus jugadores.

Tras el duelo, se pudo ver a algunos de los jugadores acercándose a los aficionados para escuchar sus quejas. Hasta ahí, todo normal, pero lo que sorprende es la historia que un joven aficionado del Mallorca ha contado en la Cadena COPE con Abdón Prats. "Con Raíllo y Maffeo no hablé, hablé con Sergi (Darder) y con Abdón. De Sergi debo alabar su autocrítica, es el primero en decir que no había estado a su nivel, fue bastante autocrítico", comenzó explicando.

"Pero estoy muy decepcionado con Abdón, con sus palabras. Le dije que nos desvivimos, gastamos tiempo y dinero, que hay gente que llegaba a las 3 de la mañana y empezaba a trabajar a las 7, cobrando un salario mínimo, y su respuesta era que si queríamos que nos hiciera un bizum porque nos gastamos dinero. Me pareció una falta de respeto que un jugador como Abdón, que en teoría es un emblema, que el reflejo de la afición en el campo tenga estas palabras, duele mucho. Él sabrá por qué lo dijo, que no es su problema y que si queríamos un bizum. Es desagradecido, que lo diga uno que está de paso pero que te lo diga él... Cero autocrítica le vi, a diferencia de Sergi", señaló.

El Mallorca tiene muy complicado salvarse, pero no imposible. Para ello debería de ganar el último partido frente al Real Oviedo y si el Girona ganara al Elche, y Osasuna perdiera contra el Getafe, habría un triple empate con 42 puntos. En ese caso, el Mallorca se salvaría y descenderían Elche y Osasuna.