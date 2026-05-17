Celia Pérez 17 MAY 2026 - 21:31h.

Fue en el 85' con el 1-0 en el marcador

Así queda la probabilidad de descenso a Segunda tras la jornada 37

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El Levante consiguió imponerse este domingo al Mallorca en un duelo clave por la permanencia en Primera división. El cuadro granota logró la victoria gracias a los goles de Carlos Espí y Kevin Arriaga, y que también estuvo marcada por la jugada absurda entre Mojica y Brugui que acabó con los dos expulsados de partido en el Ciutat de Valencia.

Todo ocurrió en el 85', cuando el VAR llamó a Arbeloa Rojas para que revisara en el monitor una jugada que ambos habían protagonizado. Ya en el monitor, el colegiado viendo la jugada pausada decidió expulsar tanto a Mojica, que se le puede ver como le da un tirón de pelos a Brugui, como al futbolista del Levante por un manotazo al lateral.

Tras revisar la jugada, el árbitro decidió quitarles las amarillas que había sacado a los dos para mostrarles la roja directa, quedándose así con diez ambos equipos.

Tras esa jugada, el Levante, aupado por su afición, rozó el gol en dos ocasiones con Espí. Cada vez se acercaba más y más a la meta de su rival y, en una de esas llegadas, Brugué y Mojica fueron expulsados con roja directa tras un enganchón entre ambos en el 85.

Dos minutos después, Arriaga marcó el 2-0 tras un córner para hacer enloquecer al estadio levantinista. Ya en el 96, Dela falló un penalti intrascendente para el devenir del partido.

Ganar o ganar. Empatados a 39 puntos en el penúltimo y antepenúltimo puesto de LaLiga EA Sports, a ninguno de los dos equipos les valía otra cosa que no fueran los tres puntos. En ese duelo a todo o nada salió vencedor el Levante, que se aúpa a la décimo quinta posición y deja al Mallorca penúltimo.

Los valencianos, más allá de otros resultados, se salvarán seguro si no pierden en la última jornada, mientras que el equipo balear necesitaría ganar pero también una carambola de resultados para seguir en Primera.