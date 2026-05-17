Gudelj explica por qué hizo lo del autobús: "Muchos nos dieron por muertos"

Álvaro Borrego 17 MAY 2026 - 21:18h.

El serbio explicó que la derrota en Pamplona fue un antes y un después para levantar a la plantilla

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El Sevilla FC logró la salvación matemática una jornada antes del final de LALIGA. A pesar de la derrota contra el Real Madrid los resultados de la jornada favorecieron los intereses sevillistas, haciendo valer la racha de tres triunfos consecutivos logrados por los de Luis García Plaza desde la visita de la Real Sociedad. Un objetivo logrado en buena medida por el apoyo de la afición, sin el cual habría sido imposible amarrar la continuidad en Primera División. Una cohesión que empezó posiblemente en la sesión previa al partido contra el conjunto txuri urdin, cuando Nemanja Gudelj, capitán de la plantilla, lanzó una promesa al sevillismo.

El serbio advirtió que si afición y jugadores se mantenían unidos, sería literalmente "imposible" ascender. Y así ha terminado siendo. Sobre ello habló Nemanja Gudelj al término del partido contra el Real Madrid: "Llevo siete años y conozco muy bien a la afición y a este club. Era momento de unir a la afición con el grupo para demostrar lo grande que es esta afición y este club cuando se le necesita. Lo han mostrado mil veces, no hace falta demostrar la locura que han montado estos partidos en Nervión. Nos han llevado a ganar todos los partidos importantes. Era momento de unirse. Muchos nos dieron por muertos en Pamplona, pero era momento de mostrar que este club no se rinde en situaciones que muchos otros sí se rinden", expresaba ante los micrófonos del club.

Sobre el partido, comentó: "Queríamos ganar hoy y celebrarlo con una victoria, pero lo más importante es que nos hemos salvado. Lo hemos conseguido. Ha sido una temporada larga, dura, con momentos emocionantes, pero lo hemos conseguido".

Al Sevilla le ha sobrado una jornada: "Eso ni lo dudo. En Pamplona fue muy emocionante, estábamos todos muy rotos, pero bien. Lo que pasó después solo muestra lo grande que es este club. No es lo mismo jugar para títulos y estar en partidos como los del Manchester o la Juventus que pelear para el descenso. Por eso he dicho que como esta afición no hay ninguna en el mundo. Para mí es un orgullo ser sevillista".