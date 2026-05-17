Fran Fuentes 17 MAY 2026 - 21:19h.

El futuro del futbolista asturiano, de momento, es una incógnita, aunque todo apunta a su retirada

Guillermo Almada responde a su futuro en el Real Oviedo y a la polémica con sus métodos: "Hay que trabajar"

Compartir







Santi Cazorla agradeció las varias ovaciones del Carlos Tartiere durante el partido entre el Real Oviedo y el Deportivo Alavés. Y es que el capitán carbayón fue titular, tal y como explicó Guillermo Almada en la previa del encuentro, para despedirse de su afición, al menos esta temporada, sobre el césped. Y es que en el arranque del encuentro, cuando apenas marchaban ocho minutos, la afición coreó su nombre, y entonó el "Santi, quédate" desde la grada.

Un cántico que muchos esperaban que se repitiera en el momento de la sustitución del centrocampista. Sin embargo, Guillermo Almada no estimó oportuno sustituir al futbolista, dando entrada a otros jugadores y permitiendo al capitán oviedista disputar el partido completo. Pese a todo, esa otra ovación que todos esperaban llegaría al término del encuentro. Y es que Santi Cazorla dejó una vuelta por la grada para agradecer a los aficionados su cariño.

Entonces, la grada volvió a cantar el "Santi, quédate", algo que agradeció el centrocampista. Posteriormente, se marchó hacia el Fondo Norte del Carlos Tartiere, donde se encuentra Symmachiarii, e hizo el particular ritual junto a los aficionados, quién sabe si dirigiéndolo por última vez sobre el césped del Carlos Tartiere.

De momento, el propio Santi Cazorla ha afirmado que todavía no ha tomado una decisión, y que su continuidad (o no) está a expensas de una conversación con Jesús Martínez, presidente de la entidad. De este modo, el Real Oviedo, que jugará la próxima temporada en LALIGA HYPERMOTION, tiene en el futbolista asturiano a una de sus principales incógnitas de cara al siguiente curso. Una decisión que tendrá mucho que ver con la continuidad (o no) de Guillermo Almada al frente del equipo. En los próximos días se resolverán varias situaciones con respecto al futuro del equipo, con la directiva trabajando ya en el próximo curso en Segunda división.