Joaquín Anduro 16 MAY 2026 - 12:44h.

Almada sigue sin confirmar si seguirá en el Real Oviedo

Guillermo Almada confirma a Santi Cazorla para el Real Oviedo-Alavés y avisa: "La decisión de retirarse es de él"

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El Real Oviedo disputará este domingo ante el Deportivo Alavés su último partido en el Carlos Tartiere en esta etapa en LALIGA EA Sports con la posible despedida de Santi Cazorla y también la de Guillermo Almada, que sigue sin confirmar su futuro. En sala de prensa, el uruguayo ha vuelto a echar balones fuera y ha aclarado la polémica con sus métodos y si molesta a los futbolistas una mayor carga de trabajo.

Guillermo Almada, en la previa del Real Oviedo-Deportivo Alavés

Estado del equipo: "Lo vamos a ver en el entrenamiento porque ayer estuvimos viajando mucho tiempo y prácticamente no hicimos nada porque llegamos pasada la mitad de la tarde y creímos conveniente no hacer nada. Lo vamos a evaluar hoy pero, aparentemente, no tenemos ningún lesionado más después del partido, simplemente el cansancio normal de un partido desgastante".

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Un entrenamiento solo antes del partido ante el Alavés: "Recordando las cosas que hemos trabajado. Tratar de soltarnos con la pelota, ser agresivos.. Lo importante aquí es un poco la recuperación de los jugadores".

Sensaciones del partido del Santiago Bernabéu y el post: "La verdad es que hicimos un buen partido. Tuvimos situación de gol y controlamos mucho tiempo al Madrid. Ellos tuvieron algunas también, nosotros lamentablemente no las pudimos convertir pero tuvimos cuatro o cinco situaciones claras, algunas mano a mano contra el arquero. Todos sabemos que, para ganar este tipo de partidos, la efectividad es muy importante y tratar de no cometer errores, que cometimos alguno y ellos nos concretaron. Así que, satisfecho con la entrega y la disposición de los jugadores, nos hubiese gustado como digo siempre tener otro resultado".

Conversación de Almada con el club por su futuro: "No he hablado nada y, vuelvo a insistir, no quiero adelantarme en nada. Pensar detenidamente qué vamos a hacer".

Renovación de Almada en caso de seguir o ya viene en el contrato: "Mi contrato se vence cuando termine el último partido y ahí tomaremos la decisión".

La decisión de Almada de continuar, ¿es personal o depende del club?: "Es una decisión personal que tengo que tomar yo conjuntamente con la familia".

¿De qué depende la decisión de Almada?: "Es una cantidad de situaciones que no son importantes. Aquí, lo importante es el partido de mañana. Lo menos importante aquí, y siempre lo dije, es mi futuro. No es una cosa que me preocupe. Siempre he pensado así en todos lados donde hemos estado: priorizar el trabajo que tenemos actual y preocuparnos pura y exclusivamente por eso. Después, vendrán otros tiempos para pensar, analizar y decidir".

Desgaste de Guillermo Almada en Oviedo: "No es fácil para los futbolistas estar jugando finales todos los partidos porque venían de una situación complicada. Sobre todo el desgaste mental. Situaciones que a nadie le gustan vivir porque provocan un estrés importante en los futbolistas. Indudablemente, eso nos pasó factura en algunos partidos y en algunos resultados que los merecimos distintos. Más de unos cuantos partidos. Pero yo ya lo dije y vuelvo a insistir, estamos muy satisfechos con la entrega y la disposición de los jugadores, que se han matado en todos los partidos. No hay nadie para recriminarles desde ese punto de visto más allá de las equivocaciones que uno comete que son habituales en el fútbol y que no hacen queriendo. Pero la entrega, apoyar la cabeza en la almohada y estén tranquilos porque han entregado todo, eso es impagable en el fútbol".

Sentimiento de Guillermo Almada con respecto a la afición: "No sé, la afición se puede expresar como quiera. Llevo poco tiempo en el club, no fui un jugador referente tampoco del club. Yo he sentido respaldo permanentemente de nuestra afición en todos los estadios pero están en su derecho lógico de expresarse como quieran y, si consideran que el responsable soy yo, tenemos que habituarnos a esa situación que es normal porque siempre los entrenadores somos la cara visible".

Palabras de Fede Viñas por los métodos de Almada chocando con algunos jugadores: "Vino Fede a hablar conmigo, que me lo dijo porque no las leí, no leo prensa. Me dijo que habían sacado de contexto varias partes de las declaraciones de él, así que nada, un poco el juego habitual por parte de la prensa que no tengo nada que decir".

Exigencia de Almada que puede chocar a los futbolistas: "Puede chocar porque, si en vez de entrenar una hora, entrenas dos, que la primera parte del entrenamiento es preventiva: entrenar en el gimnasio, tratar de fortalecerlos para que no se lesionen... pero lleva un periodo de tiempo en el gimnasio, sin hacer carga excesiva. Simplemente, para fortalecer. Y eso lo hemos logrado, ha mejorado mucho porque las lesiones, sobre todo musculares, han bajado en porcentaje de cuando nosotros llegamos. Eso suma al tiempo que hemos estado en la cancha pero no hay fórmula mágica. Si quieres jugar con alta intensidad, lamentablemente, desde mi punto de vista, hay que trabajar. Aquí estamos para tomar las mejores decisiones, no para ver si caemos bien o caemos mal. La idea es fortalecer al futbolistas y que después tenga otras herramientas desde el punto de vista físico y futbolístico sobre todo por las intensidades que se recorren hoy en el fútbol. Hay jugadores que corren 13 kilómetros y no como yo, que corro ocho kilómetros después del entrenamiento al trote, sino en altas intensidades y, para eso, hay que prepararse. No hay fórmulas mágicas que te bajen del cielo y, de la nada, puedas hacer esa intensidad. Si no lo preparamos, el responsable soy yo".