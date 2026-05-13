Las condiciones de Guillermo Almada para negociar su futuro en el Real Oviedo

Fran Fuentes 13 MAY 2026 - 15:03h.

"Hay una cantidad de situaciones que tenemos que sentarnos a conversar", explica el uruguayo

El Real Oviedo reestructurará su dirección deportiva y sondea a la mano derecha de Braulio Vázquez

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La continuidad de Guillermo Almada en el Real Oviedo está a expensas de una conversación con la propiedad. El técnico uruguayo todavía no tiene claro si seguirá o no, pese a que Jesús Martínez, presidente del club, ha afirmado expresamente que le gustaría que siguiera. Según el propio entrenador ha confirmado en rueda de prensa, tomará la decisión pocos días después de que finalice la temporada. En este sentido, reconoce que tiene una serie de condiciones que hablar con la directiva sobre el camino que van a tomar en varias parcelas y cuál va a ser el proyecto deportivo que se le va a plantear A continuación, sus palabras.

Qué puede decir sobre su futuro: "Vuelvo a insistir, hasta que termine el campeonato no voy a tomar, ni vamos a tomar ninguna decisión porque no es el momento de hacer el análisis, cuando termine vamos a seguir en la ciudad un tiempo más, así que vamos a analizar, o sea lo que menos me preocupa en este momento es mi futuro, aquí lo importante es el Real Oviedo y más allá de que nos han dicho que continuemos, lo vamos a analizar después del torneo conjuntamente con la parte directiva y vuelvo a insistir, lo más importante es la institución, me tiene sin cuidado mi futuro".

De qué depende la continuidad de Guillermo Almada: "Bueno, el análisis deportivo que vamos a hacer junto con el club, los objetivos, cierta planificación del plantel... hay una cantidad de situaciones que tenemos que sentarnos a conversar. Los jugadores que quedan, los que se van, mejorar alguna cosa en la estructura, por más que el club ya tiene programado empezar el complejo deportivo, que eso va a ser un paso adelante para la institución. Bueno, hay son un sinfín de cosas que uno debe analizar y conversar, y estar alineado para que, en definitiva, el proyecto tenga un buen fin, que es que el Oviedo pelea rápidamente el ascenso a primera división".

¿Ha podido hablar ya con Jesús Martínez al respecto?: "Hablamos un poco rápidamente de la situación, está muy apenado porque ha demandado mucho tiempo, de su tiempo, inversiones, bueno, pero con muchas ganas de revertir esta situación para la próxima temporada y que lo vuelva rápidamente. Seguramente es un tipo muy pasional, está muy sumergido en este proyecto, por más que no esté aquí, y está siempre muy preocupado por todo lo que sucede aquí".