Fran Fuentes 13 MAY 2026 - 14:28h.

"Desde que estoy aquí los jugadores se han matado dentro de la cancha", afirma sobre el descenso

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Guillermo Almada ha comparecido en sala de prensa. Tras consumarse el descenso matemático del Real Oviedo a LALIGA HYPERMOTION, los planes de la entidad pasan por renovar la dirección deportiva. Una de las decisiones clave que se tienen que tomar es el futuro de Guillermo Almada, quien todavía no tiene claro qué va a hacer. Más allá de eso, el técnico ha respondido a las declaraciones de Dani Calvo, quien cuestionó la gestión de minutos de Santi Cazorla durante toda la temporada.

Un mensaje para el oviedismo tras el descenso: "Desde que estoy aquí los jugadores se han matado dentro de la cancha en pos de esos resultados, no se guardaron nada y bueno, si no nos dio fue por cuestiones futbolísticas y nos quedan tres partidos y representamos a la ciudad, un club muy prestigioso, a una hinchada muy fiel y después está el prestigio de los jugadores, así que tenemos que intentar ganar para tratar de mitigar con esos resultados, darles alguna alegría que la gente se merece lo mejor del mundo por el respaldo permanente que han dado, sobre todo los jugadores que me parece espectacular eso".

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Dani Calvo critica su gestión de Santi Cazorla: "No, no lo he leído, pero es respetable, cada uno tiene su opinión y la respeto, así que no tengo nada que agregar".

¿Se siente respaldado por el vestuario? "Sí, el vestuario tiene que respaldar cuando jugamos en la cancha y la entrega y la disposición y la comunicación con ellos es permanente, así que no tengo muchos años en el fútbol como jugador y como entrenador y cuando uno no siente ese respaldo o comunicación lo palpa enseguida, nosotros no hemos palpado eso en ningún momento".

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¿Cómo afrontar estos partidos sin nada en juego?: "Somos jugadores de fútbol, somos unos privilegiados los que estamos en esta profesión, entonces lo primero que uno debe hacer es disfrutar de entrar a una cancha, entonces la motivación tiene que estar presente permanentemente y vuelvo a insistir, representamos a un club muy prestigioso con un respaldo de una afición espectacular permanentemente y nos debemos a ello, así que doy por descontado que la entrega va a ser la máxima como han sido todos los partidos, el otro día quedamos con 9 y los jugadores se duplicaron permanentemente en pos de ir a buscar el resultado a pesar de las dificultades que genera eso por los recorridos que tiene el fútbol hoy y bueno, no llevo tres, cuatro años aquí pero llevo ya algunos meses y doy por descontado que se van a matar por conseguir victorias que vuelvo a insistir, es lo único que nos puede dejar contentos, lo que repito siempre, para nosotros cualquier rival es difícil y complicado, pero estoy seguro que lo vamos a intentar desde el primer minuto hasta el noventa".

¿Ha visto algo del lío frente al Real Madrid?: "No, no lío, bueno, poca prensa y prácticamente no tengo red, analizo mucho tiempo aquí las situaciones de nuestro club y en mi casa, en la oficina y después el ratito que tengo me desenchufo con la familia. Pero sí, son situaciones que te llegan y, bueno, es una situación que no depende de nosotros y lo que nos encontremos tenemos que afrontar, o sea, a favor, en contra, no sé. Madrid tiene una plantilla de muchísima jerarquía, con grandísimos futbolistas, tiene una división de la más grande del mundo, así que para nosotros es un lindo desafío poder enfrentarlo e intentar darle una herida, como dije anteriormente, a nuestra gente. Así que lo que nos encontremos no va a depender de nosotros. Lo importante es que nosotros seamos valientes, como lo hemos venido haciendo a la hora de jugar".