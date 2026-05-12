Así queda la probabilidad de descenso a Segunda tras la victoria del Levante y la derrota del Elche

Basilio García 12 MAY 2026 - 22:36h.

Los granota salen de los puestos de descenso por primera vez en 24 jornadas

El Levante asalta Balaídos y pone el descenso patas arriba

Compartir







El Levante UD está decidido a pelear por la permanencia hasta el último día, y así será después de que este martes haya puesto patas arriba la zona baja de la tabla con su victoria ante el Celta de Vigo, que aún aspiraba a Champions, en Balaídos. Ha sumado 13 de los últimos 18 puntos, ha abandonado -de forma provisional- la zona de descenso y el agua no le llega al cuello a muchos de sus rivales, entre ellos un Elche CF que ha perdido este martes, en este caso ante el Real Betis Balompié.

Los aficionados de los pocos equipos que no están inmersos en la pelea por el descenso miran con admiración la preciosa lucha que hay en la parte baja de la tabla, pero los que están dentro… Aún quedan siete partidos para que termine la jornada 36, pero cuando esto suceda solo el Real Oviedo, que bajó matemáticamente el lunes, habrá confirmado su descenso a dos fechas del final de la temporada, una situación a la que no se llegaba desde hacía muchos años.

Matemáticamente hay diez equipos implicados. 42 puntos, que podrían marcar la frontera de la salvación virtual, tienen el Valencia y Osasuna, mientras que el Rayo Vallecano es décimo con 43, solo cuatro por encima del descenso en estos momentos.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del Elche CF ante el Real Betis: las notas en La Cartuja

Las probabilidades de descenso de cada equipo

Así las cosas, justo tras el pitido final del partido de La Cartuja, una vez más la cuenta de X @LaLigaenDirecto compartió las probabilidades de descenso de todos los equipos implicados en la lucha por la salvación. El Oviedo, ya descartado, tiene un 100%, y le siguen el Deportivo Alavés (58,68%) y, pese a la victoria, el Levante (37,14%), aunque ha disminuido prácticamente a la mitad la probabilidad de descenso que tenía este lunes.

A partir de ahí, el Elche tiene un 35,56% de regresar a LALIGA HYPERMOTION, mientras que los equipos que aún no han jugado tienen más opciones de mantenerse. El Espanyol tiene un 19,31% de opciones de descenso, el Girona un 18,93%, el Sevilla un 18,02% y el RCD Mallorca, pese a tener un punto menos que los sevillistas, un 12,05%.