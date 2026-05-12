Jorge Morán 12 MAY 2026 - 17:08h.

Así es el procedimiento recogido en los estatutos del club

Real Madrid Club de la lucha

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El Real Madrid está en una de las mayores crisis de su historia. No sólo en lo deportivo, con el equipo sin poder lograr títulos en dos temporadas, sino sobre todo en lo extradeportivo e institucional. Los últimos problemas y enfrentamientos en el vestuario han asentado un golpe dentro del club, en dónde muchos ven como culpable a Florentino Pérez.

Esto provoca que las dudas sobre la continuidad del empresario de 79 años estén sobre la mesa y muchos incluso piden la convocatoria de unas elecciones para hacerse cargo del club blanco. Unas urnas a las que no todo el mundo puede presentarse y que cuentan con unos requisitos recogidos en los estatutos del Real Madrid.

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¿Cuáles son los requisitos para ser presidente del Real Madrid?

Uno de los primeros es el no poseer ningún otro cargo en el fútbol. A este primer requisito hay que sumarle la obligatoriedad de ser español, tener la mayoría de edad y la capacidad de obrar. Además se deber ser socio del Real Madrid, debes estar al corriente en el pago de las cuotas y no tienes que estar sujeto a ningún tipo de sanción que te inhabilite para desempeñar cargos directivos.

Unos requisitos a priori sencillos, pero que se complican en los siguientes puntos. La persona que quiera ser presidente del Real Madrid deberá ser socio del club blanco con una antigüedad de al menos 20 años interrumpidos, quince en caso de querer ser vicepresidente y diez para miembros de la candidatura. Hay que tener en cuenta que este 'título' pasa de forma hereditaria de padres a hijos o de abuelos a nietos, siempre que se pueda acreditar el parentesco en las oficinas del club. Una candidatura que debe estar formada por mínimo diez socios y un máximo de 20.

Por último, pero no por ello menos importante, el candidato debe contar con un aval bancario del 15% del presupuesto del club, respaldado además con el patrimonio personal. Unos requisitos a la mano de muy pocos, pero que te situarían en lo más alto del equipo más exitoso de la historia.