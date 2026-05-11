Rubén Uría defiende la gestión de Arbeloa y avisa del problema que se le viene al Real Madrid

Celia Pérez 11 MAY 2026 - 18:01h.

El discurso del técnico blanco, a debate en ElDesmarket

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El Real Madrid está a punto de finalizar una temporada para el olvido. A falta de tres jornadas para despedir una de las peores campañas que se recuerdan en años, no solo en lo deportivo por no haber logrado un título, sino por el cambio en el banquillo y el polvorín que se ha convertido el vestuario, el club blanco mira ya al futuro para buscar un sustituto de Álvaro Arbeloa capaz de redirigir la situación. El técnico blanco está en el punto de mira, aunque también tiene sus defensores, como Rubén Uría en ElDesmarket, que defiende su gestión y avisa del problema que se le viene al Real Madrid.

"Es que no sé cómo decirlo. Creo que fue como 24 horas antes de que Arbeloa hiciera el discurso que hizo. Yo hice el mismo discurso. A mí me parece que Arbeloa estuvo muy bien, que Arbeloa estuvo a la altura y creo que cerró filas en torno al Real Madrid. Y creo que es lo que tiene que hacer un entrenador ", comenzó exponiendo.

"Desgraciadamente para mí, yo voy en contra de todas la opinión periodística de este país que dice que Arbeloa que poco menos es una marioneta, que hizo un discurso lamentable, que cómo justifica... Yo creo que no es tan raro que dos personas lleguen a las manos en una empresa, que dos personas discutan, y no es tan raro todo lo que ocurre en una empresa en el que el gran problema no es Arbeloa. El gran problema es el presidente del Real Madrid", añadió.

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"A mí lo que me preocuparía si yo fuera madridista, y me preocuparía bastante, es que cuando yo era un chaval, hace muchos años, el Barça tenía diez Ligas y el Atleti ocho. Ahora el Barça tiene 29 Ligas, se ha colocado a solo siete del Madrid. Y de un tiempo a esta parte, parece como que para el Madrid lo único importante es la Champions. Yo creo que descuidar tanto LALIGA como lo está haciendo le acabara pasando factura", apuntó.