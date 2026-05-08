El problema de Fede Valverde y Tchouaméni tras su pelea que marca el futuro del Real Madrid

Fede Valverde, Tchouaméni y unas disculpas en el aire

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Poner en contexto todo lo que ha sucedido en la última semana en el Real Madrid daría para algo más que un artículo de opinión así que, obviando lo de Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, la condena de Álvaro Arbeloa a Dani Ceballos y Dani Carvajal, la ausencia de poder desde la directiva o los pulsos de Kylian Mbappé, centrémonos en Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni. La pelea por segundo día consecutivo entre ambos futbolistas que acabó con el uruguayo en el hospital este jueves ya tiene sus castigos correspondientes y sendos comunicados de perdón por parte de los futbolistas que no veo completos.

El primero en hablar fue Valverde, con un mensaje en sus redes sociales que le ha hecho ganarse incluso críticas por sus contradicciones y sus balones fuera. Después llegaría la confirmación ya este viernes de la multa del club de medio millón de euros a cada uno de los dos centrocampistas y la respuesta de Tchouaméni, con más autocrítica que la de su compañero.

La gran ausencia en los comunicados de Fede Valverde y Tchouameni

Dos comunicados, los de Fede y Aurélien, con varios puntos en común, como el perdón al vestuario, al club y a la afición, reconocer que esta situación es inaceptable en el Real Madrid o las críticas para todos aquellos 'inventos' que han circulado en torno a la historia 'oficial'. Sin embargo, en varios escritos, veo un 'debe' que, sin palabras, dice mucho, y es que ninguno de ellos cita al otro implicado en la pelea.

La versión que ha circulado es que Fede Valverde y Tchouaméni (que ya estarían en bandos teóricamente enfrentados, pero esto es otra historia), tuvieron un encontronazo en la sesión de este miércoles en forma de una entrada más fuerte de lo normal del francés. Una acción que provocó un pique entre los dos futbolistas llegando incluso al vestuario y, ya el jueves, el galo lo intentó remediar ofreciendo la mano a su compañero.

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El uruguayo no aceptó el perdón y siguió la tensión hasta que todo terminó por explotar definitivamente en vestuarios con una pelea más violenta y un golpe del sudamericano con una mesa que le llevaría a pasar por el hospital. Los dos jugadores terminan dando validez, más o menos, a esta historia, a pesar de negar otros "inventos" aunque algo no cuadra entre el comunicado del Real Madrid y los de los dos futbolistas.

Por parte del club madridista, indicaron en el escrito que confirmaba las multas que los dos jugadores "se han disculpado entre ellos". No seré yo quién para negar a todo un Real Madrid pero, viendo cómo han respondido los dos jugadores y el origen de esta pelea, me deja dudas.

¿Realmente Valverde y Tchouaméni han pasado página o ha sido simplemente un trámite con el rencor aún creando tensión entre ambos? La baja por la conmoción del charrúa aplaza esta respuesta, por lo que quizás haya que esperar a un verano en el que el club madridista tendrá que realizar sí o sí cambios en una plantilla en la que no tiene sentido alinear juntos a dos futbolistas que están peleados. La puerta de salida está abierta para todo el mundo.