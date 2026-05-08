Cronología de la pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni: Qué desata el desencuentro

Celia Pérez 08 MAY 2026 - 07:57h.

Todo estalló este jueves tras el encontronazo entre ambos jugadores

Comunicado oficial de Fede Valverde: pide disculpas y señala un topo en el vestuario

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La tensión ha estallado en el Real Madrid. En un año complicado, el vestuario se ha convertido en un polvorín. Los problemas internos de una plantilla llena de egos y difícil de dirigir, que han expuesto esta campaña a Xabi Alonso y ahora a Álvaro Arbeloa, han terminado saliendo a la luz como ha sido la pelea que ha ocurrido entre Fede Valverde y Tchouaméni. El club ha anunciado que les abrirá un expediente disciplinario tras unos hechos que considera muy graves y que podrían tener severas consecuencias.

Ambos jugadores tuvieron un primer encontronazo el miércoles y, lejos de calmarse, han llegado a las manos tras la sesión de entrenamiento de este jueves. Todo lo que ha pasado lo ha contado Antón Meana en El Larguero. "Esta pelea tiene cuatro asaltos. No es cosa que haya ocurrido hoy la última. Ayer en un pique deportivo, en el que hay una entrada de Tchouaméni a Valverde, ya se enfrentan, la cosa va a mayores y lo paran. Se van a vestuarios y ahí siguen en una pelea en la que hay empujones, que hay muy mal ambiente. La mayoría de compañeros piensan que eso se va a parar, máxime cuando Valverde es el capitán", comenzó explicando.

"Ellos estaban picados. Pasan la noche, cada uno se va a su casa. Esta mañana, Tchouméni parece que lo quiere arreglar, Valverde no lo quiere arreglar y la cosa se está complicando más. Saltan al terreno de juego y se pican aún más. Y a la vuelta, ya en el vestuario es cuando llega ya la que tiene peor consecuencias porque cuando intentan separarle con la mala suerte de que se resbala Valverde y se da con la mesa con la frente y se queda aturdido y con una brecha. Arbeloa lo acompaña al boquitín de Valdebebas y más tarde tiene que ir con el medico al hospital", termina señalando junto con la información que Marca había proporcionado previamente.