Los posibles cruces de Tchouaméni y Fede Valverde con Francia y Uruguay en el Mundial 2026
En condiciones normales, no se cruzarían hasta semifinales o la final
Fede Valverde y Tchouaméni podrían ser despedidos
Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni podrían encontrarse en el Mundial 2026. Tras pelearse en el vestuario del Real Madrid, en un encontronazo que acabó con el uruguayo en el hospital y a la espera de que el club tome medidas disciplinarias, los dos jugadores tienen opciones de verse las caras frente a frente durante el torneo del próximo verano, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Para ello, eso sí, se tendrían que dar varios condicionantes. Cabe recordar que Uruguay está en el Grupo H con España, Cabo Verde y Arabia Saudí, mientras que Francia está en el grupo I con Senegal, Noruega e Irak. Es decir, que están en grupos consecutivos. Y esto significa que, en condiciones normales, no se encontrarían hasta semifinales o una posible final.
Las combinaciones entre Francia y Uruguay en el Mundial 2026
Si Francia queda primera (1I) y Uruguay también queda primera (1H), no se cruzarían hasta unas hipotéticas semifinales del torneo, siempre y cuando las dos selecciones consigan llegar a esa penúltima ronda por el título.
Si Francia queda primera (1I) y Uruguay queda segunda (2H), una opción bastante probable teniendo en cuenta sus enfrentamientos en fase de grupos, no se cruzarían hasta una hipotética final.
Si Francia queda segunda (2I) y Uruguay queda primera (1H), tampoco se medirían hasta una posible final.
Y si Francia queda segunda (2I) y Uruguay también queda segunda (2H), se cruzarían de nuevo en unas posibles semifinales, aunque en este caso por el lado contrario del cuadro respecto a si fueran primeras.
En resumidas cuentas: si las dos quedan primeras o las dos quedan segundas se podrían cruzar en semifinales; y si una queda segunda y la otra primera, no habría un posible cruce hasta la gran final.
También existe la opción de que tanto Francia como Uruguay avancen a dieciseisavos de final tras quedar terceras de su grupo. Cabe recordar que los ocho mejores terceros acceden a la ronda eliminatoria, pero su ubicación en el cuadro depende de qué grupos sean los que avancen. De hecho, si Francia queda primera (1I) se enfrentará en dieciseisavos a una tercera clasificada, con cinco opciones entre los que se incluye el grupo H, donde están los uruguayos.