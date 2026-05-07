Celia Pérez 07 MAY 2026 - 09:45h.

Amenazó a los jugadores convocados a acudir a la citación

La imagen de Sergio Canales que adelanta su salida de México

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Tremendo lío se ha producido en las últimas horas en México con la convocatoria de Javier Aguirre. Todo viene provocado porque al parecer el seleccionador dio permiso a Alexis Vega y a Jesús Gallardo para ausentarse de la convocatoria y así poder estar con su equipo, el Toluca, en la semifinal de la CONCACAF, pero ello provocó el enfado del resto de clubes con jugadores implicados y que se juegan los cuartos de final del torneo Clausura, reclamando también su derecho a contar con los seleccionados.

La decisión de Aguirre de convocar a una docena de jugadores de la liga mexicana para comenzar la parte final de la preparación para el Mundial ha causado una gran polémica porque la mayoría de los titulares para la Copa del Mundo serán futbolistas que militan en ligas extranjeras y esos no están. Tras todo ello, la Federación Mexicana de Fútbol tuvo que lanzar este miércoles un ultimátum a los primeros 12 jugadores convocados para el Mundial, con la amenaza de dejarlos fuera de la selección si no se presentaban a entrenarse este miércoles antes de las 20.00 horas locales.

Javier Aguirre sale a aclarar la situación

"Quiero dar la cara; estoy aquí para explicar que tenemos un proyecto único y que va de acuerdo con lo planificado, con apoyo de todos", indicó Aguirre, y reiteró que para la selección jugar en casa será una experiencia inolvidable.

"Con mucha ilusión de que ya llegado este día. Todos esperamos que llegara este día. Estamos todos muy contentos. Están citados todos los jugadores, convocados para las 20.00 horas de la noche. Como ustedes sabrán, el comunicado es muy claro. El que no venga, estará fuera del Mundial. Esto es algo que no podemos ser flexibles ni mucho menos", aseguró el seleccionador mexicano.

México jugará en el grupo A del Mundial contra Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Antes disputará tres amistosos, contra Ghana, el 22 de mayo, Australia el 30 y Serbia el 4 de junio.