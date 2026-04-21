Ofertón a Guido Rodríguez en México, interés en Italia y la baza del Valencia: "Cómodo y rindiendo"

Ángel Cotán 21 ABR 2026 - 13:52h.

El centrocampista defensivo se mueve en el mercado

Así va la renovación de Guido Rodríguez: de las palabras a los papeles

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El Valencia CF afronta este martes un partido trascendental. La permanencia en LALIGA EA Sports parecía encarrilada tras la victoria en el Sánchez-Pizjuán, pero dos derrotas consecutivas han devuelto la incertidumbre a Mestalla. Ante el Mallorca, en Son Moix, los de Carlos Corberán podrían dar un golpetazo a un rival directo por la salvación. En el duelo partirá de inicio un Guido Rodríguez que acapara intereses en mercado de fichajes.

El pivote valencianista acaba contrato a final de temporada. Una situación contractual que lleva varias semanas siendo tratada por el conjunto che. En Valencia hay cierto optimismo con las negociaciones, pero el argentino cuenta con ofertas e intereses fuera de España. Y un ofertón.

La baza del Valencia contra México e Italia por Guido Rodríguez

A sus 32 años, el campeón del Mundo necesitaba continuidad para reencontrarse con su mejor versión. En Mestalla la ha encontrado y se siente importante en el equipo. Pese a su fallido paso por la Premier League, el pivote aún cuenta con un buen cartel en el mercado. Un contexto que encaja con la información del periodista Matteo Moretto.

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Este martes, en La Pizarra de Quintana de Radio Marca, la citada fuente arrojó nuevos detalles sobre el futuro de Guido Rodríguez: "Claramente en la pole está el Valencia porque se encuentra cómodo y está rindiendo, pero ojo al tema de México. Le están ofreciendo, y quieren ofrecerle, un contrato económico muy importante para él".

Por el momento no hay avances serios por un jugador que ya transmitió a este periódico sus ganas por continuar en el Valencia CF más allá de junio. Eso sí, el mercado le busca, más allá de México: "El club no lo sé, pero hay dos clubes en México. Y ojo también a clubes de Italia. Desde Italia y México siguen de cerca a Guido Rodríguez".