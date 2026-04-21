David Torres 21 ABR 2026 - 11:36h.

Pierde un "estrés mental" para su rival con Luvumbu

Muriqi probará una defensa inédita del Valencia CF con tres alternativas

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Martín Demichelis, entrenador milagro en el Mallorca tampoco se explica como su rival de esta tarde, el Valencia CF, está luchando con ellos por evitar el descenso. El técnico argentino, que conoce bien a Lucas Beltrán, aseguraba en las horas previas al choque que los de Mestalla “se metió en problemas en los últimos partidos sin merecerlo".

Así, en sala de prensa dejó claro también que "el fútbol no es merecimiento. Creo que en Elche no merecían perder. Jugaron muy bien, se podrían haber puesto por delante en varias situaciones y terminan perdiendo. Es un equipo que juega bien, que tiene jugadores de medio hacia adelante que te pueden dañar. Así que sostengo lo que dije recién: hay que saber defenderse en todo momento, incluso cuando atacas, porque tienen jugadores que te hacen transiciones muy rápidas, que después también desde abajo inician muy bien".

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El argentino, curtido en mil batallas, no se fía tampoco de las bajas del Valencia CF o de la apuesta de Pepelu. "No lo vamos a saber hasta la formación. Pero sé que como entrenador lo estará pensando incluso hasta hoy, o hasta mañana, o lo ha pensado hasta ayer. Entonces no sé yo con exactitud cómo va a salir él. Entonces, lo que siempre digo: pensemos mucho más en nosotros, en mejorarnos", contó el argentino que, a modo de anécdota contó que tendrá "un problema con los doctores" si Luvumbo no se recupera para el partido del fin de semana.

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Pierde un estrés mental

De momento, Demichelis anuncia que no está para el Valencia CF. "Para este partido no llega. Perdemos a un jugador que amenaza todo el tiempo al rival, que amenaza al defensor. Yo fui defensor y sé que, cuando tienes uno enfrente que está pensando todo el tiempo y en todas las acciones en atacarte, genera un estrés mental".