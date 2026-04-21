David Torres 21 ABR 2026 - 09:09h.

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Valencia"Jugaremos con un central específico, pero tenemos alternativas, jugar con línea de 4 o de 5. Tenemos que defender bien y no solo por los centrales, sino a nivel colectivo. Lo conseguiremos en función de cómo nos comportemos como equipo", decía Carlos Corberán en sala de prensa este lunes después de confirmar que Unai Núñez y Eray Cömert no llegan a tiempo. Esto deja al Valencia en cuadro y al técnico obligado a inventarse una defensa nueva.

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Una pareja de centrales inédita seguro

Y es que, pase lo que pase, el Valencia presentará una pareja de centrales inédita en el encuentro que disputará este martes ante el Mallorca en Son Moix independientemente del acompañante de César Tárrega, que todo apunta a que será Pepelu desde el inicio de partido.

La lesión del suizo Eray Cömert en Elche obligaba a Carlos Corberán a recomponer el eje de la zaga y a buscar un compañero para el valenciano, que es el único central sano puesto que Mouctar Diakhaby y José Copete están operados y no volverán a jugar más en toda la temporada, mientras que Unai Núñez se lesionó hace dos partidos y tampoco llega.

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Pepelu no es un experimento

Descartado el vasco, sólo se contempla la posibilidad real de que Tárrega forme pareja con Pepelu, reconvertido puntualmente a la posición de central y que ya funcionó en Getafe.

En el caso de Pepelu, en los dos partidos que ha jugado como central no ha coincidido con el valenciano. El centrocampista de Denia jugó esta temporada como central en el partido contra el Getafe en el Coliseum justamente para ocupar el hueco de Tárrega, lesionado a la media hora de partido, y la temporada pasada fue titular en la segunda ronda de la Copa del Rey contra el Ejea junto al canterano Iker Córdoba.

Si bien, en los últimos minutos del partido contra el Elche en el Martínez Valero, Tárrega y Pepelu jugaron juntos debido a que el alicantino sustituyó al lesionado Cömert.

Un canterano o Renzo Saravia

Fuera de Pepelu las opciones se reducen todavía más. Baptiste Santamaría, un pivote que Corberán usa como central provisional en los entrenamientos, está descartado por gastroenteritis, con lo que la otra opción sería que un jugador del filial ocupara esa demarcación como Rubo Iranzo. Viaja también Joel Fontanet. En cualquiera de los escenarios, se trataría de una combinación inédita en el once inicial del Valencia, ya que ninguna de las posibles parejas ha comenzado un partido oficial juntos. Tampoco ha jugado ahí ni en ningún sitio Renzo Saravia, lateral que alguna vez en su carrera formó como tercer central por la derecha. En el Valencia, aunque llegó en febrero, no ha debutado y raro sería que jugara en Mallorca.

Y encima contra Muriqi

Haga lo

Mallorca no es solo Muriqi, es un delantero importante, sus números avalan sus capacidades. Vive muy cómodo y cuando está cerca del área es peligroso, en Mestalla ya trabajamos para alejarlo del área. El cambio de Demichelis tiene efecto acumulando el juego por dentro. Debemos manejar bien el partido en defensa.