El aval de Pepelu para jugar de central con o sin Unai Núñez: un experimento que no lo es

Podría jugar de central aunque se recupere Unai Núñez

Unai Núñez tiene un plan y Hugo Duro se lo quiere copiar

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ValenciaPasan los días, Unai Núñez pelea para llegar en condiciones a Mallorca pero su presencia es dudosa. Por eso, Carlos Corberán lleva toda la semana probando con dos centrales improvisados: Pepelu, que apunta al once titular, y completa los ejercicios con Baptiste Santamaría para tener efectivos en los entrenamientos. Pero no lo duden, lo del jugador de Denia es una prueba real por si, finalmente el Valencia, sólo cuenta con César Tárrega de inicio. Y, además, no es un experimento porque Corberán y antes que él Baraja, ya probaron con Pepelu ahí.

Por eso, si se da la circunstancia nadie duda que el titular en el centro de la zaga será Pepelu, el medio que, desde la llegada de Guido Rodríguez se ha quedado sin sitio en el equipo, pero no desfallece. Trabaja implicado sabiendo que tendrá oportunidades como la que se le abre en la final ante el Mallorca dónde podría volver al once por primera vez desde febrero.

A Carlos Corberán le gusta, lo probó durante la semana y fue el mejor en Getafe

No será en todo caso la primera vez de Pepelu este año en el centro de la zaga. Ante el Getafe, tras la lesión de César Tárrega, le tocó ocupar el sitio y cumplió.

Tras el encuentro ante el Getafe, Carlos Corberán se mostró conforme con la opción, que durante la semana, viendo las molestias que arrastraban otros centrales probó, como le está ocurriendo esta.

Dicho esto, los guarismos están ahí. Cumplió en la zaga y, encima, ayudó a lo que tanto desea Corberán, a sacar el balón controlado. Dio 68 pases correctos de 81 que intentó, hizo tres entradas, tuvo un 5% de posesión del balón en todo el choque (sólo lo superó Luis Milla del Getafe)

Pepelu ya fue central con Baraja

No era la primera vez que jugaba ahí. En Copa del Rey ante la SD Ejea, siendo todavía Rubén Baraja entrenador, Pepelu ya jugó de central. Formó pareja junto a Íker Córdoba, hoy cedido en el Mirandés y, además, aquel día dio una asistencia de gol. Corberán se refería a ello al terminar el partido. "Pepelu demostró que supo adaptarse a una posición que no es la suya porque no había jugado ahí más que un partido en Copa".

Podría jugar con o sin Unai Núñez

Todavía no está definido el once titular y Corberán esperará hasta última hora para elegir y ver si Unai Núñez llega a tiempo. Pero se da la circunstancia que el técnico podría jugar incluso con ambos. Dependiendo de su planteamiento, Carlos Corberán podría apostar por una 'falsa' defensa con tres centrales o desplazando a Unai Núñez al costado derecho como ha jugado en innumerables ocasiones este año y sacrificando a Thierry, un lateral que sólo convence a medias al técnico valencianista.