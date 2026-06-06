Joaquín Anduro 06 JUN 2026 - 21:27h.

Pep Guardiola responde a la actualidad del Barcelona

La FA Cup responde a Bernardo Silva y desvela con quién hablaba Pep Guardiola en su famoso meme

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Después de 10 años en el Manchester City, Pep Guardiola vive unas semanas de vacaciones tras acabar su etapa exitosa al frente del conjunto citizen. El técnico, que aún no ha decidido su futuro, ha participado en un acto este sábado en el que ha elogiado a dos objetivos del Barcelona a los que dirigió, como Bernardo Silva y Julián Álvarez, y ha lanzado un aviso al club azulgrana con Hansi Flick.

"La Champions destroza proyectos. Espero que no sea el caso y que el hecho de no ganarla no condicione todo lo demás. Lo que realmente marca la base de una temporada son las ligas, porque es la competición que te da consistencia", respondió el catalán acerca de la obsesión europea generada en el conjunto culé durante la inauguración de una nueva 'Cruyff Court' en La Salle Manresa, el colegio donde estudió y que llevará el nombre del técnico de Santpedor.

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Pep Guardiola insistió en que el Barça no centre todo en la Liga de Campeones, un torneo que ha logrado como entrenador en 2009 y 2011 con los catalanes y en 2023 con el Manchester City: "La Champions depende de llegar bien al final de temporada, sin lesionados. La influencia de los árbitros también es muy grande en esta competición. Lo importante es que el día a día sea bueno y que el equipo siga creciendo. No se puede pensar que, por no llegar a una final de Champions o por no ganarla, la temporada sea mala".

Tras esto, el de Santpedor quiso confirmar que es "admirador" de un entrenador "extraordinario" como Hansi Flick, del que destaca su estilo de juego y su apuesta por la cantera: "Han construido un equipo muy bonito de ver, con muchos jóvenes que entienden lo que representa el Barcelona y lo están haciendo muy bien".

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Pep Guardiola elogia a Bernardo Silva y Julián Álvarez

Dos de los jugadores en el radar del Barça son sus expupilos en el Manchester City Bernardo Silva y Julián Álvarez. El portugués ha acabado también su contrato como sky blue y Deco tendrá que pelear con el Atlético de Madrid por su fichaje aumentando el enfado rojiblanco generado por el interés precisamente en la Araña.

"Bernardo se adaptaría a cualquier equipo. Es demasiado bueno", respondió Guardiola, que también alabó a otro de los jugadores clave en la conquista de la Champions de 2023 como Julián Álvarez: "También es muy bueno. El City los tiene a todos muy buenos".

Por último, Pep reconoció bromeando que aún no sabe qué hará con su futuro tras 10 años en la parte azul de Mánchester: "Volver a estudiar aquí, en esta sala, donde estudié cuando era pequeño. Me haré profesor aquí. No, evidentemente no. Me instalaré aquí durante un tiempo y ya veremos qué hacemos. Ni yo mismo lo sé".