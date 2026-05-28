Redacción ElDesmarque Madrid, 28 MAY 2026 - 10:48h.

La cuenta oficial de X de la competición inglesa ha revelado con quien hablaba el técnico catalán en su famoso meme

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Uno de los memes más icónicos de Pep Guardiola ya tiene explicación. Años después de que se hiciera viral un vídeo del técnico catalán hablando aparentemente solo en el banquillo durante un encuentro de la FA Cup, la propia competición inglesa, a través de su cuenta oficial de X, ha decidido acabar con el misterio. Todo esto después de que Bernardo Silva recordara el divertido momento del exentrenador del Manchester City durante la celebración de los títulos coperos que ha conseguido el equipo inglés esta temporada y que también sirvió como despedida del luso y de Guardiola.

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El centrocampista portugués tomó el micrófono y lanzó una pregunta que nadie esperaba. "Pep, la gente quiere saber con quién estabas hablando", dijo el lisboeta. Las pantallas del recinto donde estaban celebrando el acto proyectaron el famoso vídeo del barcelonés y todos los presentes en la celebración, incluido Guardiola, comenzaron a reírse del icónico meme. Horas más tarde, la cuenta oficial de la FA Cup desveló la verdad del divertido momento, con una respuesta que se ha hecho viral en redes sociales y que no ha gustado a muchos aficionados.

¿Con quién hablaba Pep Guardiola en su famoso meme?

El entrenador catalán no estaba hablando solo. El vídeo completo de la realización de aquel encuentro desveló, alejando el zoom de la cámara que estaba apuntando al banquillo, que Guardiola estaba explicando algún aspecto técnico del partido a sus asistentes. A su izquierda, un asiento más allá, estaba Juanma Lillo, que por aquel entonces era el segundo entrenador del Manchester City y, en la fila superior del banquillo, estaba otro miembro del cuerpo técnico. Por tanto, el meme ha dejado de ser meme ya que se ha desvelado la verdad. Esto no ha gustado a muchos usuarios de X y han mostrado su descontento en las respuestas del post.