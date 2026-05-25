Redacción ElDesmarque Madrid, 25 MAY 2026 - 19:55h.

Nacho Donado asegura que el Atlético de Madrid tiene la intención de cerrar uno o dos fichajes antes del Mundial y Bernardo Silva es la prioridad

El programa de ElDesmarket, al completo

Compartir







El Atlético de Madrid sabe que va a tener un mercado de verano con varios movimientos clave y el primero de todos puede ser el fichaje de Bernardo Silva, así lo asegura Nacho Donado en ElDesmarket. El periodista afirma que el futbolista portugués, sin contrato tras no renovar con el Manchester City, quiere cerrar su futuro antes del comienzo de Mundial y el conjunto rojiblanco es un destino que le gusta. Al igual que el luso, el Atlético quiere moverse en el mercado antes de que empiece la Copa del Mundo y la predisposición del ex 'citizen' puede ser clave para que el acuerdo se oficialice más pronto que tarde.