Jorge Morán 25 MAY 2026 - 08:16h.

El portugués suena para reforzar el Atlético de Madrid

La emoción de Pep Guardiola en su adiós al Manchester City: de su sentido discurso a las lágrimas de Bernardo Silva o Stones

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El Atlético de Madrid se quedó sin el premio del tercer puesto en LALIGA EA SPORTS después de la aplastante derrota ante el Villarreal. Un encuentro con los de Simeone pensando más en la próxima temporada y en el que uno de los nombres propios, sobre todo en la previa, fue Bernardo Silva. El portugués suena con fuerza para llegar a la capital el próximo mercado de fichajes e incluso Mateu Alemany se emociona al hablar de él.

Después de despedirse del Manchester City, el portugués quedará libre este verano y le gustaría cerrar su futuro antes de que comience el Mundial 2026. Y aunque cuenta con varias 'novias' interesadas en su fichaje, Bernardo prioriza poder vivir en una ciudad como Madrid.

Mateu Alemany habla del interés de Bernardo Silva

En la entrevista prepartido, Mateu Alemany fue preguntado por uno de los nombres de la semana. Y aunque lo intentó evitar, el director deportivo acabó esbozando una sonrisa que muchos han visto como un posible guiño al jugador.

"Si hay un club que le interese ya ha dicho eso. Hay que estar muy atento a todo lo que pueda suceder. El mercado está activo y tenemos que estar metidos. El reto es ayudar a la plantilla, mejorar que no es fácil porque el listón es alto con la final de Copa y la semifinal de Champions. Ese es el reto y la obligación", dijo Mateu Alemany. Tras esto, el periodista insistió preguntándole si habría opción para su fichaje: "es un gran jugador no hay duda", apuntó de nuevo.

El director deportivo además habló de la línea a seguir en el Atlético de Madrid con el próximo mercado de fichajes que, por la disputa del Mundial, será algo distinto. "Cada uno tiene su propia receta. El mercado es mas largo por el mundial. Vamos a actuar como si no hubiese Mundial. No nos va a condicionar. Tenemos claros los objetivos, lo que quiere el entrenador y estoy convencido de que vamos a mejorar", zanjó.