Ángel Cotán 25 MAY 2026 - 07:52h.

El exportero analiza el momento elegido por el actual presidente

El Real Madrid oficializa las elecciones entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme por la presidencia

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Las elecciones por la presidencia del Real Madrid ya están oficializadas. La Junta Electoral confirmó la candidatura de Enrique Riquelme y Florentino Pérez deberá convencer al socio para mantener su puesto los próximos cuatro años. En tiempo récord, el joven empresario consiguió los avales necesarios y oposita al mandato. Hecho por el que Santi Cañizares va más allá.

El que fuera portero internacional intervino en El Partidazo de COPE para abordar este asunto de máximo interés. Las elecciones, que hace escasas semanas parecían altamente improbables, acabarán produciéndose tras los esfuerzos de la candidatura de Enrique Riquelme.

Y en esos tiempos centra su discurso el ahora tertuliano. Florentino Pérez sorprendió a propios y ajenos con una rueda de prensa que ya es historia del fútbol español. Y más allá de los enganchones y comentarios más sonados, Santi Cañizares ve en aquella comparecencia una clara maniobra electoral.

Santi Cañizares avisa con Florentino Pérez en las elecciones del Real Madrid

Cañizares entiende que el actual presidente del Real Madrid ha sido el encargado de acelerar los tiempos de Enrique Riquelme y su candidatura, pues ha tenido que acelerar procesos para llegar a tiempo al reto de Florentino Pérez. Para el que fuera portero profesional, el máximo mandatario merengue no da puntada sin hilo.

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Esta fue la reflexión de Santi Cañizares en la que avisa de la artimaña electoral de Florentino Pérez: "A ver, que no os penséis qué... Florentino no da una puntada sin hilo, y si hizo eso y convocó las elecciones de forma inmediata, fue para pillar y meter un palo entre las ruedas al otro candidato. Porque ya imaginaba que el otro candidato estaba preparando todo de cara a dos años, o a dos años y medio que es cuando acaba su mandato, y dijo: si le pillo ahora, tengo cuatro años más. No subestiméis a Florentino que no hace las cosas por hacer. No se le escapa".