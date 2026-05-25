David Torres 25 MAY 2026 - 08:31h.

Tres jugadores se despidieron sobre el césped de Mestalla: Comert, Unai Núñez y Ramazani

Desvalijaron la casa y seleccionaron joyas y objetos de valor de su equipaje

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ValenciaMientras Largie Ramazani fue uno de los pocos jugadores que se despidió de la afición sobre el césped de Mestalla tras la victoria del Valencia CF contra el FC Barcelona, los cacos desvalijaban su casa en Torre en Conill, una conocida urbanización a las afueras de la ciudad. El futbolista, que no fue titular, salió en el minuto 52 de partido por el lesionado de gravedad Diego López.

Los ladrones, en el robo que se produjo durante el mencionado encuentro, han sustraído dinero y joyas por valor de 100.000 euros. Según parece, aprovecharon la ausencia del delantero para registrar minuciosamente la vivienda, tal y como ha avanzado Las Provincias, y, de paso, el equipaje que tenía preparado ya para viajar a Inglaterra, dónde reside, ya que el futbolista belga pertenece al Leeds y ha estado cedido esta campaña en Mestalla.

El futbolista, que vive en una conocida urbanización y es vecino de otros muchos futbolistas de Primera División (Valencia CF, Levante UD e, incluso del Villarreal CF sobre todo), es el último de una serie de sucesos de este tipo que han venido ocurriendo en las casas de los jugadores en los últimos años. Antes que Ramazani, otros como Samu Castillejo, Justin Kluivert, Ezequiel Garay, Gabriel Paulista, Shkodran Mustafi o Geoffrey Kondogbia fueron objeto de robos similares, algunos con ellos y sus familias dentro de las viviendas.