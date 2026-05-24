David Torres 24 MAY 2026 - 00:12h.

Comert, sancionado, no pudo jugar su partido en el Valencia CF

El Valencia CF acaba la temporada ganando al campeón pero quedándose fuera de Europa (3-1)

Compartir







ValenciaEl Valencia CF remontó este sábado el tanto inicial del culé Robert Lewandowski con los goles de Javi Guerra, Luis Rioja y Guido Rodríguez, todos ellos en la segunda mitad, pero la victoria no le sirvió para entrar en Liga Conferencia, ya que Getafe y Rayo Vallecano ganaron sus partidos. Una victoria y esperar. Eso es lo que debía hacer este sábado el Valencia frente al campeón liguero, un rival que le tiene tomada la medida a Carlos Corberán, pues bajo su dirección el equipo culé le ha endosado a los valencianistas un contundente 18-1 en tres partidos. Pero esta vez no fue así.

Mestalla despide al Valencia CF con pitos

Con el bajón de quedarse sin Europa, Mestalla, que con 46457 espectadores volvió a registrar una asistencia de récord, cantó con fuerza contra el entrenador, Carlos Corberán, contra Peter Lim y pitó a los jugadores que se despidieron desde el centro del campo. Cuando estos fueron desfilando hacia el túnel de vestuarios, sólo tres futbolistas se acercaron primero a la Curva Nord para despedirse y después dieron la vuelta al estadio. Se trata de Eray Cömert que, sancionado, no pudo jugar el encuentro y que confirmó co su gesto que no seguirá en el Valencia CF. El fondo de Mestalla le pidió que se quedara.

También dieron la vuelta completa al estadio dos de los cedidos, Unai Núñez y Largie Ramazani. En ambos casos el Valencia CF no ha cerrado completamente la posibilidad de que puedan seguir la temporada que viene, pero es complicado. El central