David Torres 19 MAY 2026 - 11:14h.

Pase lo que pase, Cömert no podrá despedirse de Mestalla este sábado al ser expulsado en San Sebastián

Eray Cömert piensa en España mientras le aprietan de Alemania

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El jugador del Valencia CF, Eray Cömert, baja para el último partido de LALIGA tras ser expulsado ante la Real, está convocado con la selección suiza para disputar el Mundial de 2026 que se juega en Canadá, Estados Unidos y México desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. Cömert jugará, por segunda vez, un Mundial después de haberlo hecho en Catar 2022. Además, el defensa suizo atesora experiencia con su selección tras haber competido también partidos clasificatorios para la Eurocopa y la UEFA Nations League. Suiza está encuadrada en el grupo B junto a Catar, Bosnia y Herzegovina y Canadá. Su inicio en este campeonato será el 13 de junio a las 21:00 horas. Se va citado con su futuro en el aire.

El futuro de Eray Cömert

Eray Cömert recibe la citación después de vivir su mejor época en el conjunto de Mestalla pero con su contrato a punto de expirar y sin tener claro qué va a suceder con él. El futbolista suizo, tal y como ha venido informando ElDesmarque, quiso esperar al Valencia CF y se comprometió a comunicarle cualquier novedad sobre su futuro.

En este escenario, Eray Cömert sigue deshojando la margarita de su futuro. Alemania es el país que más aprieta para firmarlo, pero él no descarta nada, ni Italia, ni seguir en España, ni, incluso, esperar a que el Valencia CF termine por decidirse a renovarlo. El conjunto de Mestalla y el futbolista acordaron que, si tenía una oferta en firme para irse -acaba contrato el 30 de junio de este año- se lo comunicara al Valencia. En esas están. El Valencia CF no se decide (se está jugando el puesto final de temporada, ha fichado a De Haas y no tiene claro qué pasará con Diakhaby y Unai Núñez) y el futbolista no tiene nada atado. Los próximos días al acabar la campaña serán claves porque Eray quiere ir al Mundial con todo atado.