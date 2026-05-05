David Torres 05 MAY 2026 - 14:01h.

Se han interesado por él la Fiorentina y dos equipos alemanes, él espera al Valencia y le gusta España

Eray Cömert deshoja la margarita de su futuro: Alemania y Valencia le seducen

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ValenciaEray Cömert sigue deshojando la margarita de su futuro. Tal y como ha venido informando ElDesmarque, Alemania es el país que más aprieta para firmarlo, pero él no descarta nada, ni seguir en España, ni, incluso, esperar a que el Valencia CF termine por decidirse a renovarlo. El conjunto de Mestalla y el futbolista acordaron que, si tenía una oferta en firme para irse -acaba contrato el 30 de junio de este año- se lo comunicara al Valencia. En esas están. El Valencia no se decide (se está jugando el descenso, ha fichado a De Haas y no tiene claro qué pasará con Diakhaby y Unai Núñez) y el futbolista no tiene nada atado.

Su futuro

De momento, parece que no se ha dado ningún paso en un sentido un en otro, pero no es menos cierto que, en las últimas horas, uno de los clubes que más lo aprietan ha insistido en su fichaje. Se trata, como ha adelantado Radio Marca, del Unión Berlín. Eray entiende que en Alemania tiene mercado y, por eso, cambió de agentes, pero no descarta nada. Es más, desde Italia aseguran que la Fiorentina también lo sigue y en el pasado fue relacionado con algún equipo de LALIGA.

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La situación actual de Eray Cömert

Lo de Cömert es la paradoja hecha futbolista. El central suizo salió cedido, no tenía oportunidades en Mestalla y Corberán no contaba con él. En verano se le buscó una salida pero, a finales de 2025, precisamente con partidos como ante el Atlético de Madrid y la lesión de Mouctar Diakhaby, todo cambió. Se convirtió en titular indiscutible e innegociable para la Carlos Corberán hasta que una lesión cortó su progresión. Sin contrato a partir de junio su futuro no está nada claro, pero su presente pasa por intentar entrar en el once titular del domingo después de estar ya recuperado la semana pasada.