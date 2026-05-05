Habla el psicólogo para Corberán, la plantilla y la afición: "Simplificar el mensaje; reducir la amenaza; Mestalla es poderosa”

David Peris, psicólogo, es el presidente de la Federación Española de Psicología del Deporte

Qué posibilidades tiene el Valencia CF de descender a Segunda: cambio en los porcentajes

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ValenciaEl Valencia CF llega a las últimas cuatro jornadas de LALIGA preocupado y ocupado por salvar la categoría. Su pésimo partido ante los suplentes del Atlético desató las iras de Mestalla y ha vuelto a abrir las puertas del abismo a los valencianistas. El último día en su estadio, la afición pasó del cabreo a la indiferencia y el equipo cayó ante un rival con infinidad de bajas. ¿Es solo un problema futbolístico? ¿Cuánto hay de psicológico en la situación actual del equipo y del cuerpo técnico?

Son preguntas que rondan el ambiente valencianista (y de los otros equipos implicados en la lucha por salvar la categoría) y, por ese motivo, ElDesmarque ha querido saber de primera mano cómo puede afectar una derrota así al equipo. Para ello, hemos contactado con David Peris Delcampo, psicólogo experto en psicología del deporte y presidente de la Federación Española de Psicología del Deporte.

Tras el último partido contra el Atlético de Madrid ¿Favorece a un equipo como el Valencia CF jugar con más presión que sus rivales o no?

La sensación que tengo es que había un equipo que parecía que tenía la gran oportunidad de poder conseguir los tres puntos, la salvación y eso, de alguna forma se convirtió en una obligación. En Mestalla, el Valencia, este año, ha sacado buenos resultados. Era una buena oportunidad, pero sabemos también que el rendimiento no es lo mismo planteárselo como un reto, que como algo que tienes que superar porque sí, una obligación, como que no puedes fallar. Yo creo que se pudo dar eso el sábado. El Valencia CF pensaba, "bueno, jugamos contra el Atlético, no se juega nada, va a ser, entre comillas, mucho más fácil y debemos aprovechar la oportunidad", y más cuando el último resultado del equipo colchonero en circunstancias parecidas perdió ante un Sevilla en horas muy bajas.

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Y no fue así.

No. Lo que habría que analizar es si el entrenador, si el equipo se plantearon el partido como algo distinto. Es decir, si en lugar de plantearte un reto que tienes que superar, cambiaron y se lo plantearon como la obligación de ganar por la gran oportunidad de poder ya descansar. Si es así, eso realmente sí que afecta al rendimiento. Si tú cambias tu enfoque motivacional, es decir, en lugar de estar pendiente de lo que depende de ti, estás centrado en otras cosas, entonces puedes tener una pequeña duda que puede afectar y mucho al rendimiento. Encima, el Valencia salió y vio que el Atlético no jugaba tan mal como se podía esperar, e incluso, que jugó de una forma diferente a lo que suele hacer normalmente (más elaborado, con otro tipo de enfoque, quizás por el tipo de jugadores que formaron), y eso les pudo afectar.

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¿Es lo mismo no tener nada que perder que la obligación de ganar?

Eso afecta y mucho, claro. Además, en un Valencia que yo creo que en los últimos partidos tiene muy claro a qué juega o su manera de comportarse en el campo y quizás eso, igual por ese enfoque motivacional que hablamos (más con la obligación de ganar que de hacer aquello que les puede acercar a ser ellos mismos a lo largo de estas últimas jornadas), pues pudo cambiar. El tener la sensación de que era la gran oportunidad de poder ya descansar y quitarte un gran peso encima pudo (como ocurre a muchos deportistas), cambiar el enfoque motivacional y convertir el posible reto, a la obligación que atenaza y no permite dar tu mejor versión.

En la situación actual, quedan dos partidos fuera y dos en casa ¿Jugar en Mestalla es un factor a favor o no?

Jugar en Mestalla puede ser un punto a favor si beneficia (como ha hecho Mestalla muchas veces) que los jugadores tengan el enfoque motivacional orientado a lo que depende de ellos y tengan la ilusión por conseguir un objetivo importante. Eso es lo que muchas veces ha hecho Mestalla: llevar en volandas el equipo para que realmente pelee cada bola, cada momento y esté focalizado en lo que quiere que pase. Mestalla tiene mucha fuerza, y es bueno que se aproveche para facilitar el buen funcionamiento de sus futbolistas que aumentará las posibilidades de conseguir los objetivos que ahora mismo tiene el equipo; y todos los valencianistas.

Eso ha sido clave en la historia reciente del Valencia CF, bueno, en realidad siempre.

Sabemos que, a nivel motivacional, a nivel psicológico, influye mucho en el estado de funcionamiento de los jugadores. No es lo mismo estar pendiente de lo que quieres que pase y tener la ilusión por que ocurra eso, que tener la sensación de que, cada vez que cometes un error te van a castigar (chillar, críticas, el “run run” de la grada, los tremendos silencios incómodos…). En el caso de que Mestalla castigue el error o el poco acierto, por ejemplo, los jugadores están mucho más pendientes del error, de “no fallar” que de hacer, de crear, de buscar con ilusión que salga y se consiga aquello que se quiere que pase.

"Si estás pendiente de lo que no quieres que pase y te afecta mucho el error, te arrugas" eldesmarque.com

¿Y para el futbolista es peor?

Si estás pendiente de lo que no quieres que pase y te afecta mucho el error, te arrugas, la pierna se encoge, no haces lo que sabes hacer, eres mucho más conservador, tienes miedo a fallar y todo eso sabemos que no es bueno para el rendimiento. Por eso, creo que es muy importante que Mestalla, en estos dos últimos partidos, lleve el equipo en volandas para pelear todos juntos en conseguir un objetivo que, en este caso, yo creo que debería ser importante y que no es otro que dejar al equipo en Primera División. Ya sé que esto, para el Valencia CF suena escaso, por debajo de la historia del club pero, por desgracia, ahora mismo la situación en la que es. Hay ejemplos cercanos. Si miras al Sevilla, lo ves. Es un equipo que ha ganado siete títulos de Europa League y que puede estar perfectamente en Segunda el año que viene. La situación es la que es y ahora toca pelear todos juntos con la ilusión suficiente para lograr el objetivo que toca ahora, que no es otro que lograr esos tres o cuatro puntos que seguramente darán la tranquilidad necesaria. Y para ello, los jugadores y el equipo deben rendir a su máximo nivel; y Mestalla puede ayudar, y mucho.

¿Entonces cuál es la clave?

Para mí, aunque suene a tópico, la clave sería que Mestalla llevara en volandas el equipo, fomentara un estado motivacional orientado a la ilusión, a intentar pelear cada balón, a intentar ganar el partido, a que salgan las cosas y cuando haya un error, animar, hacer que el equipo siga, siga, siga, en lugar de castigar cada vez que se cometa un error o cuando no salgan las cosas bien. A veces no son errores, sino simplemente que el equipo contrario te gana la partida o que tú, a lo mejor, no estás acertado, eso puede pasar también. El hecho es que, pase lo que pase, lo importante es que Mestalla apoye al equipo y favorezca que los jugadores den lo máximo, que hagan lo que saben hacer, lo que han planificado, eso sería la clave.

"Obviamente Mestalla tiene un gran poder en este Valencia ahora mismo porque puede llevar el equipo en volandas o también el equipo puede notar el peso de la afición cuando las cosas no salen"

Le da mucho valor al poder de Mestalla

Sí, Mestalla tiene un gran poder en este Valencia actual porque puede llevar el equipo en volandas, pero también el equipo puede notar el peso de la afición cuando las cosas no salen o no se hace lo que toca. Y, es mi opinión, ahora mismo toca remar todos juntos para eso, que el equipo sienta el apoyo y pelear todos juntos para conseguir el objetivo, que creo que sería sacar 3 ó 4 puntos por lo menos.

El papel del entrenador

¿Cómo se puede motivar a un grupo en la actual situación del Valencia CF? ¿Crees que hay señales externas de falta de comunicación o de conexión entre el cuerpo técnico y los jugadores?

A ver, en este tipo de partidos y lo que queda hasta final de temporada, es clave simplificar las cosas al máximo. Existe una variable psicológica fundamental que es el estrés, que se da cuando el futbolista percibe una amenaza (peligro) y hace cosas para dar respuesta a esa percepción de amenaza. Si generas más incertidumbre de la que ya hay y con el peligro que puede suponer el descenso, la percepción de amenaza puede aumentar (y mucho) y por tanto las respuestas “malas” del estrés, lo que influye seriamente en el rendimiento.

Para el entrenador: "En este tipo de partidos y lo que queda, es clave simplificar las cosas al máximo"

Suena lógico sí...

Cuando mayor percepción de amenaza, más respuestas negativas del estrés se pueden dar en los futbolistas. Por eso, si yo genero más incertidumbre hay más percepción de amenaza. En estas situaciones, para reducir el estrés, lo primero es simplificar el máximo el mensaje, que la percepción de amenaza sea la menor posible. Y, luego, que los jugadores sientan que tienen recursos para hacer frente a la situación, y esos recursos tienen que ver con simplificar al máximo lo que deben hacer en el campo, focalizarse en eso que saben hacer y no complicarlo más de lo que es ya. Si el equipo tiene una identidad jugando de una manera, pues que lo siga haciendo. Al final, morir con lo que ya has trabajado hasta ahora. Hacer cosas nuevas, cosas diferentes pues eso puede generar una incertidumbre y un elevado estrés que no nos interesa.

"Mestalla, en este sentido, tiene un papel fundamental, como lo ha sido siempre. Puede convertir el miedo en coraje, en ilusión"

Lo fía todo a Mestalla pues

Mestalla, en este sentido, tiene un papel fundamental, como lo ha sido siempre. Puede convertir el miedo en coraje, en ilusión, y en la sensación de que todo el valencianismo debe pelear unido, pase lo que pase, para salvar esta situación y lograr esos objetivos que ahora “tocan”. Es la situación actual, y, todo el valencianismo tiene su papel en estos intensos momentos.