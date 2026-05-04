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Qué posibilidades tiene el Valencia CF de descender a Segunda: cambio en los porcentajes

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El Valencia CF se complica la vida tras caer ante el Atlético. LaLiga
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ValenciaCuando parecía que estaba salvado, la derrota en casa ante el Atlético de Madrid que sucitó agrias protestas dentro de Mestalla y a la salida de los jugadores, ha vuelto a dar un guantazo de realidad al club y a sus aficionados. La calculadora echa humo, pero todos saben que, con 39 puntos el Valencia CF no está salvado y ahora le toca visitar al Athletic Club. “Mi discurso no ha cambiado. Dije que con 39 puntos no iban a ser suficiente. No cambio el discurso. Ojalá hoy haber hecho un mejor partido que nos hubiera permitido sacar más puntos, pero 39 puntos no van a ser suficientes. Tenemos que hacer más puntos", confesaba Corberán tras haber escuchado las críticas de la hinchada pidiéndole la dimisión.

Dimitrievski consuela a Pepelu
Dimitrievski consuela a Pepelu. LaLiga
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Se puede quedar a cuatro puntos del descenso

La realidad es que el Valencia CF, a falta de que se dispute esta noche el trascendental Sevilla-Real Sociedad, el equipo de Carlos Corberán duerme con 39 puntos a cinco puntos del descenso (seis si se tiene en cuenta el golaveraje ganado con los hispalenses que, a falta de un choque, tienen 34 puntos). Si el Sevilla empata, esta distancia se reduciría a cuatro puntos más el goalaveraje y, si gana, sería el Alavés el que marcaría el descenso. Los babazorros tienen 36 puntos, tres menos que el Valencia CF y el golaveraje, es decir, a cuatro del descenso.

Clasificación Liga
Clasificación Liga. eldesmarque.com
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Qué posibilidades estadísticas tiene el Valencia CF de bajar a Segunda

Con este panorama, Fran Martínez, Doctor en Didáctica de la Matemática por la Universidad de Granada y actualmente trabajando en la Universidad de Jaén, especialista en datos y estadísticas del fútbol, ha vuelto a hacer el análisis matemático de la situación y el Valencia CF vuelve a aparecer con un nada desdeñable porcentaje de opciones de bajar a Segunda. En concreto, según su predicción, en el 2.98% de los casos, el conjunto de Mestalla se irá a LALIGA Hypermotion. Tiene cuatro partidos, dos en casa y dos fuera, para remediarlo.

El calendario del Valencia CF y sus rivales directos

Valencia (12º con 39 puntos)

En casa: Rayo Vallecano y FC Barcelona.

A domicilio: Athletic y Real Sociedad.

Espanyol (13º con 39 puntos)

En casa: Real Madrid*, Athletic y Real Sociedad.

A domicilio: Sevilla FC y Osasuna.

Elche (14º con 38 puntos)

En casa: Alavés y Getafe.

A domicilio: Elche y Girona.

Mallorca (15º con 38 puntos)

En casa: Villarreal y Oviedo.

A domicilio: Getafe y Levante.

Girona (16º con 38 puntos)

En casa: Real Sociedad y Elche.

A domicilio: Rayo Vallecano y Atlético.

Alavés (17º con 36 puntos)

En casa: Barcelona y Rayo Vallecano.

A domicilio: Elche y Real Oviedo.

Sevilla FC (18º con 34 puntos)

En casa: Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid.

A domicilio: Villarreal y Celta de Vigo.

Levante (19º con 33 puntos)

En casa: Osasuna y Mallorca.

A domicilio: Celta de Vigo y Real Betis.

Real Oviedo (20º con 27 puntos y un partido menos)

En casa: Getafe y Alavés.

A domicilio: Real Madrid y Mallorca

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