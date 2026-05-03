Salvar al soldado Valencia CF: "Gánatelo, haz que merezca la pena"

Tensión en Mestalla: Danjuma mira a la afición cara a cara mientras salen escoltados por la policía

El Valencia CF, al completo, debe decidir si salvarse o estamparse

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ValenciaDomingo 3 de mayo, día de la madre. El Valencia CF la ha vuelto a pifiar ante el Atlético de Madrid. La frase más repetida que he escuchado toda la semana ha sido "qué pena" o "qué lástima" cuando analizas con amigos, vecinos o compañeros la situación del conjunto de Mestalla esta temporada. A la cabeza vienen partidos como los del Oviedo, principalmente. Y es que, la reflexión generalizada es que, con esta Liga tan igualada, con un poquito más de esfuerzo, el Valencia CF habría podido volver a Europa seis años después. Claro, lo pensamos, yo el primero, sumando los tres puntos contra el Atlético de los canteranos. Y ahí viene el error, la falsa esperanza y la frustración. Porque razón no nos faltaba a quiénes piensan que el Valencia tenía en su mano llegar a Europa, pero tengo que hacerles una confesión. A un servidor, cuando converso sobre el asunto, siempre me viene a la cabeza la frase que le dice a punto de morir el Capitán Miller al soldado Ryan al oído en el la películar Salvar al soldado Ryan: "Earn it", (gánatelo) “Haz que haya merecido la pena“.

Y claro, por supuesto que el Valencia CF no se lo ha ganado. Este club, empezando por Peter Lim y acabando en los jugadores, sin olvidar a Kiat, la directiva de antes y la de ahora con Gourlay, Carlos Corberán y la plantilla no se gana el esfuerzo y el cariño que su afición les profesa. Por eso, aunque eran pocos, fueron muy ruidosos y se lo hicieron saber a los jugadores dentro de Mestalla y a la salida.

Europa, síntoma y diagnóstico

La travesía del desierto sin Europa es el diagnóstico de años haciendo las cosas mal en la gestión por parte de Peter Lim y cortarla habría sido el primer síntoma de que algo está cambiando en el club más allá del Nou Mestalla. Pero claro, para estar en Europa hay que ganárselo: con dinero, una buena plantilla y un buen entrenador como Villarreal o Betis, con carácter y sentimiento de pertenencia como el Rayo, o con ambas cosas como estuvo el Athletic, o con gestión y cantera como la Real Sociedad o el Celta; por nombrar algunos ejemplos. No comparo ya al Valencia CF con el Atlético, club al que tuteabas hace una década y que hoy está en otro universo y cuyo equipo B te pasó con comodidad por encima.

De aquellos barros, estos lodos. El Valencia CF está a cuatro jornadas del final, sufriendo por salvarse y lejos de lo que este club debe ser, porque no debería valer con la permanencia, esta plantilla, este entrenador, este club, debería aspirar a más.

Pero llegará un día, en el que todos, Peter Lim, Kiat Lim, la directiva, el entrenador y la plantilla, que tengan que mirarse dentro y hacer como el anciano James Ryan, que al visitar la tumba del capitán Miller en Normandía y le pregunta a su esposa: "Dime que he vivido una buena vida. Dime que soy un buen hombre". Ese día, los que hoy defienden el escudo del Valencia CF visitando a los aficionados, que dieron, dan y darán la vida por el Valencia CF, tendrán que preguntarse si hicieron bien su trabajo. Esa es la respuesta que duele. Feliz semana y feliz día a todas las madres del mundo. Sí, a todas.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorres@eldesmarque.com