Danjuma mira a la afición cara a cara mientras salen escoltados por la policía

David Torres 02 MAY 2026 - 19:35h.

Alrededor de un centenar de aficionados increparon a los jugadores y al entrenador a su salida

Mestalla pide la dimisión de Corberán y canta "mañana es día libre" contra los jugadores

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ValenciaDos goles de los canteranos Iker Luque y Miguel Cubo en los últimos quince minutos sellaron una victoria del Atlético de Madrid en Mestalla (0-2) ante un Valencia desbordado durante todo el partido y cuya derrota le estanca en la lucha por la permanencia, a falta de cuatro jornadas para el final de LALIGA. El pésimo partido del Valencia CF hizo que Mestalla se incendiara y que la afición cantara contra todo y contra todos. Los momentos de tensión se trasladaron después, cuando más de un centenar de aficionados esperaban la salida del autobús para increparlos.

Los cánticos fueron los mismos que dentro de Mestalla: "Jugadores mercenarios", "Carlos Corberán dimisión", "esa camiseta no la merecéis"

El momento Danjuma

En un momento dado, como se ve en el vídeo superior, los aficionados de ambos equipos estaban mezclados (pues la policía escoltó a los dos buses de forma conjunta) y Danjuma vio que un aficionado le pedía una firma de su camiseta. El neerlandés se bajó del autobús tras haber dejado su neceser y se acercó al grupo de aficionados.

Escoltado por la policía a ambos lados, firmó, pero se escuchó de todo, ya que era cuando los futbolistas del Valencia CF aparecían cuando el centenar de seguidores acrecentaban sus gritos.

El elevado número de policías presentes permit