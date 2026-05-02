David Torres 02 MAY 2026 - 20:35h.

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Valencia El vestuario del Valencia CF estaba abatido tras la derrota ante el Atlético de Madrid. En un pésimo partido, los valencianistas entienden el cabreo de Mestalla, que les criticó a ellos y al entrenador. Tocaba dar la cara y varios pesos pesados del vestuario como Pepelu pasaron por zona mixta para atender a los micrófonos de Movistar LaLiga y valorar el partido contra el Atlético de Madrid. “Es un palo, sí; no nos han salido las cosas y ya está”

Además, comentó en VCFMedia las siguientes cuestiones:

¿Se transmiten mucho los nervios que hay entre el ambiente de la grada y lo que es el terreno de juego?

Sabemos que Mestalla es una afición exigente, es un club exigente. Obviamente lo respetamos, sabemos que tenemos que jugar con eso, pero los que jugamos somos nosotros, los que estamos dentro y no nos ha salido.

Pepelu, en la primera parte había costado, en la segunda parecía que el equipo arrancaba mejor, luego llega la situación de su gol y estabais reclamando en el segundo tanto de ellos, le pedíais al árbitro que había pitado, no había pitado, ¿cómo lo habéis visto?

Bueno, al final son decisiones de los árbitros, no podemos meternos ahí y no lo ha dado, pues ya está.

Veo que el ánimo obviamente está muy tocado, pero hay que levantarse, ¿no? Que todavía hay que asegurarse los puntos para la salvarse

Esto es fútbol, el domingo tenemos otro partido, hoy no ha salido, pues a remar y a que nos salga el domingo.

¿Qué le dices a la grada que estaba muy enfadada?

Pues nada, que lo sentimos, que nos lo hemos dejado todo y no ha podido ser y que al siguiente partido a volver a darlo todo.