David Torres 02 MAY 2026 - 18:18h.

Corberán repitió el once de Girona menos Ugrinic por Beltrán

Alineaciones confirmadas de Valencia CF y Atlético de Madrid en la Jornada 34

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ValenciaEl Valencia CF perdió ante el Atlético de Madrid en Mestalla el encuentro correspondiente a la Jornada 34 de LALIGA. Un rival plagado de canteranos destrozó a un equipo de Carlos Corberán flojo que no supo nunca meterle mano al partido.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador:

Stole Dimitrievski (6): El mejor del Valencia CF en los primeros 45 minutos con dos intervenciones salvadoras. Si no es por él, la goleada había sido peor

Gayà (5): El capitán subió mucho por su banda, cumplió

Pepelu (4): Repitió como central no fue de los peores, pero tampoco es su posición y, a la contra, sufre,

César Tárrega (4): El central estuvo bien pero desasistido.

Renzo Saravia (3): Sus buenas actuaciones lo mantuvieron en el once titular y ante el Atlético de Madrid volvió a cumplir

Guido Rodríguez (5): El argentino estuvo en su línea. Está en todas pero no basta

Ugrinic (4): Fue la gran novedad en el once titular. Partía desde la izquierda en defensa y eso le restó presencia. Tuvo una buena ocasión desde lejos. Fue el primer cambio

Javi Guerra (5): Jugando en el doble pivote estuvo muy activo desde el principio

Rioja (4): Partiendo desde la derecha protagonizó las primeras jugadas de ataque valencianista. Sustituido a la hora de partido fundido.

Ramazani (5): El mejor en ataque. Estrelló un balón al palo en lo que fue la mejor ocasión del Valencia en la primera mitad.

Sadiq (3): Fallón y desaparecido muchos minutos

También jugaron en el Valencia CF:

Diego López (4): Salió en el minuto 59 por Rioja. Lo intentó sin acierto.

Hugo Duro (4): Salió en el minuto 59 por Ugrinic. Sólo corrió

Jesús Vázquez (3): Salió en el minuto 73 por Gayà

Danjuma (2): Salió en el minuto 73 por Ramazani. Poco o nada destacable.

Dani Raba (4): Salió en el minuto 82 por Renzo Saravia. Tuvo una buena ocasión

El entrenador:

Carlos Corberán (3): De inicio, Carlos Corberán apostó por un once titular con pocos cambios respecto al que venció al Girona. Pitado por la grada, el de Cheste no hizo los cambios hasta la hora de partido a pesar de que el Atlético los dominaba. Sacó a Hugo Duro para jugar con dos puntas y a Diego López por una banda

Hizo dos cambios más pitados y el Atlético se adelantó. Con 0-2 sacó a Dani Raba pero ya era tarde para Raba y para el equipo. Su equipo no supo en ningún momento superar a Simeone.