eldesmarque.com 02 MAY 2026 - 17:18h.

Alineaciones confirmadas de Valencia CF y Atlético de Madrid en la Jornada 34

Hubo contra todos: contra Peter Lim, la directiva, entrenador y jugadores

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ValenciaEl Valencia recibía este sábado al Atlético de Madrid en Mestalla en un partido en el que intentará aprovechar el foco del equipo rojiblanco en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal para lograr una victoria con la que acariciar la permanencia en Primera. El conjunto rojiblanco salió con cuatro canteranos y seis menos habituales y, aunque el Valencia CF empezó apretando, pronto se diluyó como un azucarillo.

Tres ocasiones seguidas del Atlético de Madrid, incluido un palo de Nahuel Miranda, precipitó todo. La afición, viendo que una versión muy, muy, muy descafeinada del equipo rojiblanco estaba toreando a los suyos, que se jugaban la vida, estalló. Primero fue desde el fondo sur, dónde se ubica la Curva Nord, pero por momentos buena parte de los 45.889 espectadores se unieron en las críticas contra todo y contra todos.

Mestalla pide la dimisión de Corberán y canta "mañana es día libre"

En el 19, Peter Lim tuvo lo suyo, lo de cada partido, pero a partir del minuto 25 todo empezó a crecer. Desde la Curva Nord se pedía la dimisión de Carlos Corberán y se gritaba aquello de "jugadores mercenarios". El Atlético de. Madrid "B" tuteaba al Valencia CF sin demasiados apuros y Almada, de cabeza, en el 35, volvía a tener el gol. "Mañana es día libre" alternaban con el "Carlos vete ya" y cánticos contra la directiva también.

El grito con el entrenador, en esta ocasión, además se completaba pidiendo su dimisión. Fue el más seguido.

Ramazani, a la media vuelta, cortó los cánticos con un disparo que se estrelló en el palo. Guerra, desde lejos, la tiraba fuera. El Valencia CF, no obstante, estaba KO, cometía errores en defensa y el ambiente en la grada se contagió al césped. Dimitrievski pedía paciencia a la grada y al equipo porque el Atlético tuvo una ocasión clara para acabar la primera mitad.