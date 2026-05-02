David Torres 02 MAY 2026 - 15:48h.

"El Valencia CF desde que ha llegado el nuevo entrenador, ha cambiado"

Alineaciones confirmadas de Valencia CF y Atlético de Madrid en la Jornada 34

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ValenciaEl Atlético de Madrid sale en Mestalla para el partido de la Jornada 34 con un once titular con cuatro canteranos y seis jugadores no habituales en Champions League. Antes del comienzo, el técnico, que dirige en Mestalla su partido número 1.000 como entrenador del rojiblanco.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dejó fuera de la convocatoria para el partido de este sábado ante el Valencia a Marcos Llorente y David Hancko, que se quedan en casa para descansar y se suman a las bajas ya conocidas. Con todo, el Atlético de Madrid saldrá con cuatro canteranos y seis poco habituales con Musso; Boñar, Le Normand, Lenglet, Julio Díaz; Molina, Obed Vargas, Mendoza, Morcillo; Rayane y Almada.

De todo ello ha hablado en Movistar antes del partido

¿Diego, mil partidos como entrenador?

Mil partidos… ¿Sabes lo que son? Es una locura. Feliz. Me gusta lo que hago. Encuentro devolución por parte de los jugadores que he tenido que dirigir porue transmiten lo que siento por este juego y allá vamos, hasta que nos dé.

El once titular

Para equilibrar la gestión famosa de los ritmos y los minutos. Empiezan seis que no empezaron el otro día y cuatro chicos tienen una gran oportunidad, pocas veces te surgen oportunidades para debutar en Primera, esperamos que puedan responder a lo que demanda el partido.

Ante un rival que aprieta en un estadio exigente

El Valencia CF ha cambiado desde que ha llegado el entrenador, ha ganado en intensidad, ganará o perderá pero siempre compite.

¿Se hace difícil preparar un partido así entre medias de una semifinal de Champions?

No