Ocho titulares se caen de la lista de Simeone para el partido contra el Valencia

Saray Calzada 01 MAY 2026 - 19:01h.

Simeone deja a ocho titulares en Madrid y llena la convocatoria de canteranos

Las posibles alineaciones del Valencia CF y Atlético de Madrid en la Jornada 34

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El Atlético de Madrid afronta el partido contra el Valencia como un mero trámite ya que sus esfuerzos y pensamientos están puestos en el partido de vuelta de la Champions contra el Arsenal en el Emirates. Ya el Cholo Simeone anunciaba en la rueda de prensa previa que habría rotaciones y con su lista de convocados lo ha confirmados.

Hasta ocho jugadores que podría ser titulares en el equipo rojiblanco se han caído para viajar a Mestalla. Julián Álvarez, Sorloth, Giuliano, Hancko, Marcos Llorente, Giménez, Barrios y Nico González. Quizás este último es el que menos ha sido utilizado de partida, pero sí que venía haciendo buenos partidos. Algunos por lesión y otros por prevención, Simeone se deja a piezas claves en Madrid porque sabe que en LALIGA no tiene nada que hacer más allá de intentar ganar lo máximo posible.

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En lugar de esto han sido varios los canteranos que han entrado y que tendrán que salir ante tanto ausencia. Rayade, Martínez, Esquivel, Boñar, Julio Díaz, Iker Luque, Puric, Morcillo y Cubo estarán disponibles si el técnico argentino los reclama en el campo.

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El Valencia se la juega, el Atleti, no

Se enfrentará a un Valencia más necesitado de puntuar que el Atlético de Madrid. En las últimas semanas ha tenido mejores resultados y eso le ha permitido alejarse un poco del descenso, aunque tan solo está a cinco puntos por lo que no se puede descuidar para bajar posiciones. El descenso esta temporada está caro y son muchos los candidatos que están optando a ello.

En esos cinco puntos de diferencia entre el descenso, que lo marca el Sevilla con 34 puntos, y los 39 del Valencia o Rayo, hay siete equipos. La última plaza de la clasificación parece más asignada al Real Oviedo, pero las otras dos todavía no tienen dueño definitivo y este partido podría tener mucha importancia en ello.