Simeone pone a prueba su puntería y termina aplaudiendo uno de sus goles

Celia Pérez 01 MAY 2026 - 11:48h.

El técnico rojiblanco, protagonista de la sesión

Marcos Llorente responde enfadado a la prensa inglesa por criticarlo por su defensa a la exposición al sol: "Más lejos llega"

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El Atlético de Madrid se ha ejercitado este viernes en la que será la última sesión antes de viajar hasta Valencia y afrontar el duelo de la jornada 34 en LALIGA EA Sports. Una cita para la que el cuadro rojiblanco llega tras el empate de Champions en semis y pendiente de hombres como Sorloth, Giuliano y Julián Álvarez. Con un ojo puesto en su plantilla, Simeone también ha sido protagonista esta mañana al poner a prueba su puntería en la sesión rojiblanca.

Tal y como han captado las cámaras de ElDesmarque, el técnico argentino ha estado realizando tiros a las pequeñas porterías del campo de entrenamiento del conjunto rojiblanco, llegando a demostrar que aún posee bastante nivel en sus botas.