Lucas Gatti 30 ABR 2026 - 16:19h.

El argentino, que también interesa al Atlético de Madrid, es uno de los grandes objetivos en la agenda culé

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El Barcelona ya piensa en varias alternativas por si no llega Alessandro Bastoni, principalmente por el elevado precio exigido por el Inter de Milán, que ronda los 70 millones de euros. El central ha manifestado su interés de sumarse al proyecto blaugrana y el club italiano está al tanto de su deseo. El defensor, de 27 años, es un objetivo en la agenda culé y prioridad para Deco, pero la situación económica del Barça hace difícil afrontar esta operación.

Ante esa baja posibilidad, el Barcelona activa un plan B: el argentino Cristian Cuti Romero, que se destaca en el Tottenham de Inglaterra, y más atrás figura Jhon Lucumí. Ambas opciones son más accesibles y estratégicas que el mencionado italiano.

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La situación de Romero es un poco más fácil, ya que tiene pensado salir del conjunto londinense luego del Mundial 2026. El defensor argentino, cuyo contrato es hasta 2029, tiene una cláusula de salida de 50 millones de libras esterlinas, un valor más bajo que el de Bastoni. Pero un posible descenso del Tottenham a la Championship podría reducir significativamente esa cifra, lo que activaría una cláusula de salida que tiene el argentino en su contrato.

La dirigencia del Barça se ha puesto en contacto con el entorno de Romero para trasladarle su interés y averiguar las opciones de su fichaje para la temporada 2026/27. El argentino, por ahora, piensa únicamente en salvar al Tottenham del descenso y en competir con la Internacional Argentina en la próxima Copa del Mundo. Hoy, se encuentra en plena recuperación de un esguince en el ligamento colateral de su rodilla derecha. Llegará con lo justo al cierre de la Premier League y a los amistosos del seleccionado argentino para los primeros días de junio.

Por qué el Barcelona puso los ojos en Cuti Romero

Desde el club, Deco y Hansi Flick destacan las cualidades del Cuti Romero por “su liderazgo, experiencia y capacidad de jugar bajo presión”. El cordobés se destacó por su rendimiento defensivo en la liga inglesa y ha sido supervisado personalmente por Deco en varios partidos esta temporada.

Además, el entrenador culé y el director deportivo valoran su adaptabilidad y su capacidad para actuar como líder defensivo junto a jóvenes como Pau Cubarsí y Gerard Martín, una cualidad que el club considera fundamental para equilibrar la juventud de la plantilla.

No obstante, se suma que es campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección argentina e irá a competir con su selección a Estados Unidos, México y Canadá, ya que es parte de la lista final. Para Lionel Scaloni, el marcador central es una pieza fija en el once titular. En caso de estar en óptimas condiciones, irá de entrada en el debut contra Argelia en Kansas City.

Sin embargo, el club azulgrana no es el único que se fijó en Romero, porque el Real Madrid y el Atlético de Madrid también están siguiendo de cerca al marcador central zurdo.

La primera vez que lo fue a buscar el Barcelona

No es la primera vez que se vincula al argentino con Barcelona, porque en 2021, cuando estaba en Atalanta de Italia y Lionel Messi negociaba su continuidad en la institución culé, lo recomendó como refuerzo. "Que Messi piense en mí como compañero, que me haya querido llevar al Barcelona es algo impresionante”, reconoció Romero un tiempo después.

Romero, quien está desde agosto de 2022 en los Spurs, donde suma 156 partidos y 13 goles, podría tener su primera chance en España luego de haber defendido las camisetas de Atalanta, Juventus y Genoa en Italia, además de la de Belgrano de Cordoba, en Argentina.