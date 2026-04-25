Coudet se quiere llevar a Mauro Arambarri a River Plate y ya hay negociaciones

Lucas Gatti 25 ABR 2026 - 13:51h.

River Plate y Arambarri, en negociaciones para su fichaje

Arambarri frena la euforia azulona: “El Barça es peligroso con o sin Lamine”

Compartir







River Plate ya piensa en el mercado de pases de junio y puso los ojos en un mediocampista de LALIGA EA Sports para sumar un refuerzo de jerarquía. El entrenador Eduardo Chacho Coudet pidió por la llegada Mauro Arambarri del Getafe, ya que lo conoce de su paso por España por el Deportivo Alavés cuando fue entrenador entre el 2024 y 2026.

El oriundo de Salto, Uruguay, tiene 30 años, de muy buena técnica, destacándose en la marca, pero también en su buen primer pase. Además, va muy bien de arriba en ambas áreas debido a su altura (mide 1,75 metros). Tiene la virtud de que podría posicionarse de doble cinco, al lado de un volante de marca.

Arambarri tiene un muy buen presente en los azulones, donde aporta calidad en la ejecución de las pelotas paradas, llegada al área rival para convertir goles y la inconfundible garra charrúa. Eso le generó una alta cotización para su salida. Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 10 millones de euros, mientras que tiene un contrato vigente hasta julio de 2028.

Según pudo averiguar ElDesmarque, existen negociaciones abiertas entre el Millonario y el futbolista uruguayo para arreglar el contrato del jugador. Además, River le hizo una propuesta al Getafe para hacerse de los derechos del uruguayo y podría entrar en la negociación el defensor Sebastián Boselli, quien milita en el Getafe y pertenece al equipo argentino. De esta manera, no se activará la obligación de compra que tiene el equipo de José Bordalás por el marcador central, debido a que no se cumpliría el objetivo establecido. La negociación entre ambas partes la lleva adelante Enzo Francescoli, quién se desempeña como Director Deportivo en River, y conoce muy bien al futbolista de su paso por Uruguay.

Mauro Arambarri, una institución en el Getafe

Arambarri vistió la camiseta de la selección de su país, ya que participó en el Sudamericano Sub-20 en 2015, quedando en el tercer puesto del torneo, con ocho partidos disputados y tres goles marcados. Además, integró el plantel uruguayo que quedó eliminado en los octavos de final del Mundial de esa categoría, que se desarrolló en Nueva Zelanda en 2015.

En octubre de 2022, el volante se lesionó y se perdió el Mundial de Qatar, habiendo quedado en la prelista de 55 futbolistas que el entrenador Diego Alonso presentó para disputar dicho torneo. A raíz de su lesión, tuvo que pasar por el quirófano para operarse de uno de sus tobillos, lo que le impidió jugar durante cuatro meses para el Getafe. Arambarri había jugado 12 partidos con la Internacional de Uruguay, varios de ellos por Eliminatorias Sudamericanas para clasificar a la Copa del Mundo 2022.

El uruguayo hizo inferiores en Defensor Sporting (Uruguay) y pasó por Girondins de Burdeos (Francia) y Boston River (Uruguay) hasta asentarse en el Getafe. Desde su llegada en el 2017, con apenas 21 años, jugó 261 encuentros. Tardó una temporada para ganarse un lugar entre los titulares. A partir de ese momento, marcó 22 goles y dio 14 asistencias.

La salida del mediocampista uruguayo podría generarle un gran inconveniente al conjunto azulón, ya que es una de sus principales figuras. Además, se convirtió en una leyenda dentro del top cinco de jugadores con más partidos en la institución de Madrid, detrás de Pablo Caballero (336), Angelín (319), Djene Dakonam (296), y Damián Suarez (295).