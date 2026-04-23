Fran Fuentes 23 ABR 2026 - 08:58h.

El jugador de la Real acudió con varios compañeros y el director deportivo para aclarar la situación

Matarazzo desvela el estado físico de Guedes y cómo verá la final de Copa repetida: "con una botella de Rioja"

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Juan Iglesias denunció insultos de Mikel Oyarzabal al término del partido entre la Real Sociedad y el Getafe CF. El encuentro, que se saldó con triunfo azulón por la mínima, vivió esos momentos de polémica tras un partido en el que pasaron muy pocas cosas. En este sentido, aunque desde el club gipuzkoano no se ha querido echar más leña al fuego, señalan directamente al lateral por sus palabras a los medios de comunicación y por el menosprecio que le atribuyen hacia toda la institución.

Y es que Mikel Oyarzabal niega rotundamente haber insultado a Juan Iglesias. Tras viralizarse las palabras de Juan Iglesias, el eibarrés acudió al vestuario del Getafe con varios compañeros y el director deportivo, Erik Bretos, para tratar de aclarar la situación. En este sentido, según revelan en El Partidazo de COPE, Se puede haber sacado de contexto una expresión malsonante pero frecuente a pulsaciones altas.

Pese a todo, desde la Real Sociedad señalan a Juan Iglesias por sus palabras y por haber echado él mismo más leña al fuego con sus palabras: "Esos son los valores que tienen aquí". Desde el club califican de despectivas esas palabras por criticar los valores gipuzkoanos y no han gustado nada. Mientras, desde El Larguero, de la Cadena SER, confirman que la postura oficial de la Real Sociedad ha sido la de no sacar a ningún jugador en zona mixta porque "no quieren rebajarse a su nivel".

La única postura oficial del club la ha dado Pellegrino Matarazzo en la rueda de prensa posterior al partido, posicionándose al lado de Oyarzabal: "Mikel ha recibido insultos más fuertes que lo que ha dicho Juan Iglesias. Si un jugador sale diciendo eso a la prensa, habla mucho de su carácter", comentó el técnico estadounidense. De este modo se añade más leña al fuego a una polémica candente que ha causado un terremoto en los medios apenas cuatro días después de que el conjunto txuri urdin se proclamase campeón de la Copa del Rey.